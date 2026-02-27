بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام صانعي محتوى (4 أشخاص ، وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية") بتصوير مقاطع فيديو بأحد الشوارع بدائرة القسم باستخدام هواتفهم المحمولة بصورة مسيئة تتنافى مع القيم المجتمعية.

أمكن ضبط المذكورين، وبحوزة أحدهم (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على مقاطع فيديو تتضمن قيامهم بانتحال صفحة رجال شرطة وقيامهم بإلقاء القبض على أحد الأشخاص بصورة مسيئة" ) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، ونشرهم مقاطع الفيديو على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".