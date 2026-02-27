قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
جلجلوا المدرجات .. رسالة نارية من شوبير لجماهير الأهلي لهذا السبب
لقاء سويدان تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد عز: كنت بهزر
برلمان

بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون

المتهمين
المتهمين
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام صانعي محتوى (4 أشخاص ، وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية") بتصوير مقاطع فيديو بأحد الشوارع بدائرة القسم باستخدام هواتفهم المحمولة بصورة مسيئة تتنافى مع القيم المجتمعية.

أمكن ضبط المذكورين، وبحوزة أحدهم (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على مقاطع فيديو تتضمن قيامهم بانتحال صفحة رجال شرطة وقيامهم بإلقاء القبض على أحد الأشخاص بصورة مسيئة" ) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، ونشرهم مقاطع الفيديو على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

 كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

