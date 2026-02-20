لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوي بالإسكندرية لنشرها فيديوهات مخالفة للقيم المجتمعية تحتوي على ألفاظ خادشة وخارجة لزيادة المشاهدات والارباح.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي")، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.