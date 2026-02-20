قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، محذّرة من الانخداع بالتحسن النسبي في درجات الحرارة نهارًا، ومؤكدة عودة الأجواء الباردة وسقوط الأمطار على عدد من المناطق، وذلك خلال الفترة من الأحد 22 فبراير وحتى الخميس 26 فبراير 2026.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، قبل أن تعود الأجواء الباردة مجددًا ليلًا، وهو ما يتطلب توخي الحذر خاصة في فترات الليل والصباح الأولى.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية الكثيفة قد تتكوّن يوميًا في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وصولًا إلى شمال الصعيد.

أمطار متوقعة على هذه المناطق

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يومي الأحد 22 فبراير والاثنين 23 فبراير 2026، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، دون أن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح يزيد الإحساس بالبرودة

كما توقعت الهيئة نشاطًا ملحوظًا للرياح على فترات متقطعة، اعتبارًا من الأحد 22 فبراير وحتى الخميس 26 فبراير، على أغلب أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة

وبشأن درجات الحرارة، أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس خلال الأيام المقبلة يشهد تباينًا واضحًا بين فترات النهار والليل، وجاءت التوقعات على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 20 و22 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 11 و12 درجة.

السواحل الشمالية

العظمى ما بين 18 و19 درجة مئوية، والصغرى نحو 11 درجة.

شمال الصعيد

تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 21 و23 درجة، والصغرى بين 8 و9 درجات مئوية.

جنوب الصعيد

يسود طقس أكثر دفئًا نهارًا، حيث تتراوح العظمى بين 24 و28 درجة، بينما تتراوح الصغرى ما بين 10 و12 درجة مئوية.

تفاصيل الطقس من السبت 21 فبراير إلى الأربعاء 25 فبراير 2026

كشفت الهيئة أيضًا عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بداية من السبت 21 فبراير وحتى الأربعاء 25 فبراير 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة صباحًا وليلاً، مع طقس دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري
السبت 21 فبراير: العظمى 22 | الصغرى 12
الأحد 22 فبراير: العظمى 22 | الصغرى 12
الاثنين 23 فبراير: العظمى 20 | الصغرى 11
الثلاثاء 24 فبراير: العظمى 21 | الصغرى 11
الأربعاء 25 فبراير: العظمى 21 | الصغرى 11

السواحل الشمالية
السبت 21 فبراير: العظمى 21 | الصغرى 11
الأحد 22 فبراير: العظمى 18 | الصغرى 11
الاثنين 23 فبراير: العظمى 18 | الصغرى 11
الثلاثاء 24 فبراير: العظمى 19 | الصغرى 11
الأربعاء 25 فبراير: العظمى 19 | الصغرى 11

شمال الصعيد
السبت 21 فبراير: العظمى 23 | الصغرى 9
الأحد 22 فبراير: العظمى 23 | الصغرى 9
الاثنين 23 فبراير: العظمى 21 | الصغرى 8
الثلاثاء 24 فبراير: العظمى 21 | الصغرى 9
الأربعاء 25 فبراير: العظمى 22 | الصغرى 9

جنوب الصعيد
السبت 21 فبراير: العظمى 30 | الصغرى 12
الأحد 22 فبراير: العظمى 28 | الصغرى 12
الاثنين 23 فبراير: العظمى 24 | الصغرى 10
الثلاثاء 24 فبراير: العظمى 24 | الصغرى 10
الأربعاء 25 فبراير: العظمى 26 | الصغرى 10

تحذيرات ونصائح هامة للمواطنين

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية، والالتزام بتعليمات المرور، مع ارتداء الملابس الشتوية المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

