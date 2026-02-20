قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية ويستعيد وصافة الدوري
إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات

سعيد فراج

تتسارع أحداث مسلسل مناعة لتضع هند صبري (غرام) في مواجهة أقسى اختباراتها. بعد الهروب والاختباء، تصبح توفير أساسيات المعيشة صعبة. في ظل الملاحقات الأمنية التي تضرب حي الباطنية، ومع القبض على معظم رجال المنطقة، تجد غرام نفسها وحيدة تمامًاً.

هند صبري تقدم واحدة من أكثر مراحل الشخصية هشاشة؛ أمّ لا تستطيع توفير الطعام أو الدواء لطفليها، تلجأ إلى أختها طلبًا للمساعدة، لتكتشف أن حتى الذهب الذي ظنته طوق نجاة قد تم بيعه. الأبواب كلها تُغلق في وجهها.

وسط ذلك، تبدأ غرام أول خطوة فعلية نحو عالم الاتجار بالمخدرات، بدافع البقاء، اللحظة المفصلية تأتي حين تضطر لقتل أحد أتباع “المعلم”. لم يعد الأمر مجرد إخفاء شنطة أو مراوغة شرطة، بل عبور حقيقي إلى الجانب المظلم.

مسلسل مناعة، يدور حول غرام التي تجد نفسها بمفردها بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح مناعة قائدة شبكة إجرامية قوية، بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم تأليف عباس ابو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

الأب ونجله

جانب من الواقعة

صورة من الفيديو

سند المواطن

اسعار الذهب

الأب ونجله

تغيير النظام الإيراني.. التخطيط العسكري الأمريكي بشأن طهران بلغ مراحل متقدمة

هزات أرضية عنيفة تهز العاصمة الأفغانية كابول

النرويج تستعيد عدد من جنودها في الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني

هل الموز صحي أم سكر متنكر؟.. الفوائد والأضرار والكمية المسموح بها يوميا

أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في وجبة السحور.. وأخرى يجب تجنبها

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

