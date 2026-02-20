مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات

تتسارع أحداث مسلسل مناعة لتضع هند صبري (غرام) في مواجهة أقسى اختباراتها. بعد الهروب والاختباء، تصبح توفير أساسيات المعيشة صعبة. في ظل الملاحقات الأمنية التي تضرب حي الباطنية، ومع القبض على معظم رجال المنطقة، تجد غرام نفسها وحيدة تمامًاً.

هند صبري تقدم واحدة من أكثر مراحل الشخصية هشاشة؛ أمّ لا تستطيع توفير الطعام أو الدواء لطفليها، تلجأ إلى أختها طلبًا للمساعدة، لتكتشف أن حتى الذهب الذي ظنته طوق نجاة قد تم بيعه. الأبواب كلها تُغلق في وجهها.

هند صبري - مسلسل مناعة

وسط ذلك، تبدأ غرام أول خطوة فعلية نحو عالم الاتجار بالمخدرات، بدافع البقاء، اللحظة المفصلية تأتي حين تضطر لقتل أحد أتباع “المعلم”. لم يعد الأمر مجرد إخفاء شنطة أو مراوغة شرطة، بل عبور حقيقي إلى الجانب المظلم.

هند صبري - مسلسل مناعة

مسلسل مناعة

مسلسل مناعة، يدور حول غرام التي تجد نفسها بمفردها بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح مناعة قائدة شبكة إجرامية قوية، بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم تأليف عباس ابو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.