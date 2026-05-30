رئيس اتصالات النواب: منع الأطفال دون 13 عاما من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال يوليو المقبل

قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستعد لتطبيق الشريحة الخاصة باستخدامات الأطفال للهاتف المحمول خلال شهر يوليو المقبل.

وأكد بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الشريحة الجديدة ستحظر دخول الأطفال دون سن الـ13 عامًا على منصات التواصل الاجتماعي ، مشيرا إلى أن الأطفال سيتاح لهم الدخول على المنصات التعليمية الخاصة أو الحكومية.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: الجهاز سيقوم بحصر شامل لخطوط المحمول، تمهيدًا لإرسال كود تعريفي لأولياء الأمور بموجبه سيتم تفعيله على الهواتف المحمولة لأبنائهم دون الـ 13 عاما وبالتالي ستتحكم الأسرة في تحديد المنصات التي يمكن للأطفال الاستفادة منها.