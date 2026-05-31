الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص احتجزوا داخل مصعد فندق بالأزبكية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ 4 أشخاص بعد احتجازهم داخل مصعد بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الأزبكية، حيث جرى التعامل مع البلاغ على الفور وإخراجهم دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بوجود أشخاص عالقين داخل مصعد داخل فندق بمنطقة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الفندق يتكون من طابق أرضي يعلوه 8 طوابق، وأن المصعد توقف بين الطابقين الخامس والسادس، مما أدى إلى احتجاز 4 أشخاص بداخله.

وتمكنت القوات من التدخل وفتح المصعد والسحب اليدوي للمحتجزين، حيث خرجوا جميعًا بحالة صحية جيدة ودون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.