إسرائيل تعلن إجراءات طارئة تشمل تعليق الدراسة وحظر التجمعات وسط مخاوف أمنية

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن سلسلة إجراءات احترازية شملت تعليق الدراسة يومي الأحد والاثنين، إلى جانب فرض قيود على التجمعات في الأماكن العامة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الشمالية مع لبنان، وما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بمخاوف من احتمال تنفيذ هجمات من جانب فصائل مسلحة في لبنان.

وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية إسرائيلية، فإن القرار يأتي في إطار رفع مستوى الجاهزية الأمنية داخل الجبهة الداخلية، بعد تقييمات أجرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية للوضع الميداني في الشمال. وتشمل الإجراءات أيضاً توجيهات للسكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ المجهزة واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية في حال حدوث أي تطورات مفاجئة.

ويبدأ سريان السياسة المُحدثة مساء اليوم الساعة 9:00 مساءً، وتستمر حتى الساعة 8:00 مساءً من يوم الاثنين. في منطقة التوجيه على خط المواجهة، وفي مجتمعات ميرون، وبار يوحاي، وأور هجانوز، وصفسوفا، ويسود هماعالا، وكسرا سومي، وبيت جن، وسديه إليعازر، سيتم تطبيق مستوى محدود من النشاط - لن تُقام أي أنشطة تعليمية، وستعمل أماكن العمل فقط في المواقع التي يمكن الوصول منها إلى مساحة محمية قياسية.



في منطقة التوجيه في الجليل الأعلى، وفي شمال الجولان، وفي مجتمعات كاتسرين وكيدمات تسفي، سيتم تطبيق نشاط جزئي - ستُقام الأنشطة التعليمية في مبنى أو موقع يمكن الوصول منه إلى مساحة محمية قياسية خلال وقت الحماية، وينطبق الأمر نفسه على أماكن العمل. سيتم إغلاق الشواطئ في جميع المناطق.

وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب تصاعد المواجهات والاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت تبادلاً للقصف والغارات الجوية وعمليات إطلاق صواريخ متقطعة، ما أدى إلى زيادة المخاوف من توسع نطاق المواجهة.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن تقييم الوضع يشير إلى احتمال استمرار التهديدات القادمة من الأراضي اللبنانية، في ظل استمرار نشاط مجموعات مسلحة في الجنوب اللبناني، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات وقائية تهدف إلى تقليل الخسائر المحتملة في حال وقوع تصعيد مفاجئ.

واشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القرارات قد تخضع للمراجعة بناءً على التطورات الأمنية خلال الساعات والأيام المقبلة، ومدى استقرار الوضع على الجبهة الشمالية.