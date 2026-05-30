قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: الدولة ماضية نحو وقف الحرب والمفاوضات مع إسرائيل الخيار الأقل كلفة
الجيش الأمريكي: 116 سفينة غيّرت مسارها منذ بدء الحصار على إيران
ليه ناس بتتعب أكتر من غيرها في العيد .. اكتشف السر
اشتعال حريق في كريات شمونة وصفارات إنذار تدوي شمال إسرائيل
القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا سفينة ترفع علم جامبيا في خليج عمان حاولت الإبحار نحو إيران
أجواء أمن وطمأنينة | وزير الأوقاف يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج
2000 جنيه رسوم استخراج رخصة مهنة السايس طبقا للقانون
زيلينسكي: تحذيرات الاستخبارات من ضربة روسية مكثفة محتملة لا تزال قائمة
أنا أحبك | بن غفير يحرض نتنياهو لتصعيد حاد تجاه ضاحية بيروت
سار: اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج
مسيبتش باب مخبطتش عليه | نادر نور يعلن عصيانه على تأليف الأغاني بمنشور مُبكي
القيادة الأمريكية: صاروخ يعطل سفينة تحمل علم جامبيا أثناء الإبحار إلى ميناء إيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تعلن إجراءات طارئة تشمل تعليق الدراسة وحظر التجمعات وسط مخاوف أمنية

الدراسة في اسرائيل
الدراسة في اسرائيل
ثسم الخارجي

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن سلسلة إجراءات احترازية شملت تعليق الدراسة يومي الأحد والاثنين، إلى جانب فرض قيود على التجمعات في الأماكن العامة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الشمالية مع لبنان، وما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بمخاوف من احتمال تنفيذ هجمات من جانب فصائل مسلحة في لبنان.

وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية إسرائيلية، فإن القرار يأتي في إطار رفع مستوى الجاهزية الأمنية داخل الجبهة الداخلية، بعد تقييمات أجرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية للوضع الميداني في الشمال. وتشمل الإجراءات أيضاً توجيهات للسكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ المجهزة واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية في حال حدوث أي تطورات مفاجئة.

ويبدأ سريان السياسة المُحدثة مساء اليوم الساعة 9:00 مساءً، وتستمر حتى الساعة 8:00 مساءً من يوم الاثنين. في منطقة التوجيه على خط المواجهة، وفي مجتمعات ميرون، وبار يوحاي، وأور هجانوز، وصفسوفا، ويسود هماعالا، وكسرا سومي، وبيت جن، وسديه إليعازر، سيتم تطبيق مستوى محدود من النشاط - لن تُقام أي أنشطة تعليمية، وستعمل أماكن العمل فقط في المواقع التي يمكن الوصول منها إلى مساحة محمية قياسية.


في منطقة التوجيه في الجليل الأعلى، وفي شمال الجولان، وفي مجتمعات كاتسرين وكيدمات تسفي، سيتم تطبيق نشاط جزئي - ستُقام الأنشطة التعليمية في مبنى أو موقع يمكن الوصول منه إلى مساحة محمية قياسية خلال وقت الحماية، وينطبق الأمر نفسه على أماكن العمل. سيتم إغلاق الشواطئ في جميع المناطق.

وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب تصاعد المواجهات والاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت تبادلاً للقصف والغارات الجوية وعمليات إطلاق صواريخ متقطعة، ما أدى إلى زيادة المخاوف من توسع نطاق المواجهة.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن تقييم الوضع يشير إلى احتمال استمرار التهديدات القادمة من الأراضي اللبنانية، في ظل استمرار نشاط مجموعات مسلحة في الجنوب اللبناني، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات وقائية تهدف إلى تقليل الخسائر المحتملة في حال وقوع تصعيد مفاجئ.

واشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القرارات قد تخضع للمراجعة بناءً على التطورات الأمنية خلال الساعات والأيام المقبلة، ومدى استقرار الوضع على الجبهة الشمالية.

السلطات الإسرائيلية الحدود الشمالية التوترات الأمنية إعلام إسرائيلية هجمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

النادي الأهلي

رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

ترشيحاتنا

دوري ابطال اوروبا

فرج عامر عن نهائي دوري أبطال أوروبا: مباراة تكتيكية وصراع ديوك بين أرسنال وباريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي

الزمالك

الزمالك ينعى والد سفير السعودية بالقاهرة

بالصور

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد