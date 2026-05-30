المنتخب الوطني يستأنف تدريباته قبل السفر إلى أمريكا مساء اليوم

استأنف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته في الخامسة مساء اليوم على استاد القاهرة، وذلك عقب حصول اللاعبين على راحة، أمس الجمعة، بعد خوض ودية روسيا، التي أقيمت مساء الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، أحرزه مصطفى زيكو.

من جهته، أكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب، أن بعثة الفراعنة ستتوجه مساء اليوم، إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة البرازيل ودياً، يوم 6 يونيو المقبل، في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

وحضر مران منتخبنا الوطني، اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة.