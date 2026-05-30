طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

تصاعدت وتيرة أزمة جديدة بين نجوم الأهلي والزمالك علي خلفية تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

ثنائي الأهلي والزمالك السابقين أحمد بلال وطارق السيد دخلا في سجال عقب حصد القلعة البيضاء لقب الدوري الممتاز.

البداية جاءت من جانب أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي الذي استبعد منافسة فريق الزمالك علي لقب الدوري الممتاز.

فيما طالب طارق السيد نجم الزمالك السابق بعدم ظهور أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق عبر الفضائيات بعد استعادة الفارس الأبيض لقب الدوري الممتاز.

بداية الأزمة

قال أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي في تصريحات عبر قناة النهار قبل بداية الموسم: الأهلي سيحصل على لقب الدوري بفارق كبير، وطلع الزمالك برا الحسبة، ولو الزمالك خد الدوري مش هطلع تاني.

الدوري في ميت عقبة

قال طارق السيد في تصريحات عبر قناة Modern MTI بعد نهاية الدوري الممتاز: "فيه ناس معاك أنت شخصيًا (الإعلامي أمير هشام)، ياريت ما نشوفش وشهم تاني على الهواء. هما قالوا كده، قالوا لو الزمالك خد الدوري السنة دي مش هطلع على الهواء تاني، فلو سمحت ما تطلعش تاني".

رد صادم

رد أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على هجوم طارق السيد نجم الزمالك السابق بسبب تصريحاته السابقة بشأن فوز الأبيض بالدوري المصري

وقال أحمد بلال عن هجوم طارق السيد: مين طارق السيد ده؟ بيشتغل إيه؟.