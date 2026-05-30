جنوب إفريقيا تسجل فائضا تجاريا بقيمة 15.16 مليار راند في أبريل

سجلت جنوب إفريقيا، فائضا تجاريا بقيمة 15.16 مليار راند (نحو 935 مليون دولار) خلال شهر أبريل الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإيرادات الجنوب إفريقية (SARS)، في أداء جاء أقل من توقعات الأسواق.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية المتخصصة في الأخبار الاقتصادية أن الفائض التجاري المحقق جاء أقل من توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين، حيث كانت تشير التقديرات إلى تسجيل فائض قدره 15.40 مليار راند خلال نفس الفترة.

وفي أسواق الصرف، استقر الراند الجنوب إفريقي، خلال تعاملات أمس/ الجمعة/، مع تقييم المستثمرين حزمة من البيانات الاقتصادية المحلية لاستشراف أوضاع أكبر اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية.

وسجل الراند 16.2250 مقابل الدولار الأمريكي، دون تغير يُذكر عن مستوى إغلاقه السابق.

ويعد الراند من العملات الأكثر تأثرا بتقلبات شهية المخاطرة العالمية، حيث خضع خلال الأشهر الأخيرة لتأثيرات التغيرات المستمرة في معنويات الأسواق الدولية.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الوطنية في جنوب إفريقيا تسجيل عجز في الميزانية، بلغ 63.57 مليار راند خلال أبريل، فيما كشفت بيانات بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي عن ارتفاع نمو المعروض النقدي (M3) إلى 9.82% على أساس سنوي خلال الشهر نفسه.

كما سجل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 9.20% في أبريل؛ بما يعكس استمرار النشاط الائتماني رغم التحديات الاقتصادية.

وعلى صعيد الأسواق المالية، استقر مؤشر أكبر 40 شركة مدرجة في بورصة جوهانسبرج، بينما تحسنت السندات الحكومية القياسية المستحقة في عام 2035، مع تراجع عائدها بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 8.41%.