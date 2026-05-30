الفيب والأطفال.. تحذيرات مهمة يكشفها رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ

أكد الدكتور وائل صفوت، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ، أن هناك أطفالا منتشر بينهم التدخين، معقبا: “نرى حولنا أطفال مدارس فى سن صغيرة جدا بمصر وفى دول عربية يكون هناك انتشار للتبغ بينهم”.

وقال صفوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إنه منذ حوالي عام تم رصد فى المدارس ووجد أن 80 إلى 90% حولها محلات تبيع التبغ وأنواعا مختلفة من التدخين.

وأوضح أن شركات التبغ تستهدف الأطفال وتضع فيهم المنكهات وتنشر أكياس النيكوتين والفيب وغيرها، ولكنها ليست أقل ضررا، بل ضررها مختلف.

وأضاف: “أكياس النيكوتين والفيب نسبة النيكوتين فيهم أعلى، ومشكلته أنه مادة إدمانية تؤدي إلى إدمان أنواع أخرى، وفى سن صغيرة بالذات، تؤدي لشلل خلايا المخ، ولا تكون حالة الشخص المزاجية مضبوطة، والصغير يؤثر على دراسته لأنه يكون عصبيا ومتوترا”.