35 مسلسلا تحتوي علي مشاهد تدخين .. مخالفات الإعلان غير المباشر عن التبغ في دراما رمضان 2025

اعلنت جمعية مكافحة الدرن والتدخين وأمراض الصدر، والجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، وجمعية الشعب الهوائية، ومنظمة الصحة العالمية بمصر، تحليل مخالفات الإعلان غير المباشر عن التبغ في الدراما التلفزيونية المصرية: رمضان 2025.

وأظهرت النتائج الخاصة بالتحيل ، وجود 35 مسلسل في دراما رمضان 2025 تحتوي علي مشاهد للتخين بكافة أنوعه وذلك من أصل 36 مسلسل ، بما يعني أن عمل فني واحد فقط لا يحتوي علي مشاهد تدخين .



نوع المدخن فى مشاهد التدخين

نظمت وزارة الصحة والسكان مؤتمرا علميا بالتزامن مع اليوم العالمي للربو الشعبي واليوم العالمي للامتناع عن التدخين، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع جمعية مكافحة الدرن والتدخين وأمراض الصدر، والجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، وجمعية الشعب الهوائية، ومنظمة الصحة العالمية بمصر، تحت عنوان «الطب الرئوي – آفاق 2026 وما بعدها».

وشهد المؤتمر حضور نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية والصحة العامة بالجامعات المصرية، وبعض الشخصيات المؤثرة، كما تم تكريم عدد من المسؤولين في مجال الأمراض الصدرية تقديراً لجهودهم في مكافحة المرض والتوعية بمخاطر التبغ.

وناقش المؤتمر جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات لمواجهة الربو الشعبي (حساسية الصدر) ومكافحة التدخين، مع استعراض أحدث وسائل التشخيص والعلاجات الحديثة، خاصة المستجدات بعد جائحة كوفيد-19.

وقالت الدكتورة فاطمة العوا، استشاري مكافحة التبغ بمنظمة الصحة العالمية، إن العالم يحتفل في 31 مايو 2026 باليوم العالمي للامتناع عن التدخين تحت شعار «كشف الزيف عن الجاذبية: مكافحة إدمان النيكوتين»، مشيرة إلى أن تعاطي التبغ يعد أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تجنبها عالمياً، حيث يؤدي إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة بالغين. ودعت إلى تفعيل حظر التدخين في المنشآت العامة والصحية والتعليمية والرياضية، وتشديد الرقابة على بيع التبغ للقاصرين دون 18 عاماً.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق صفوت رئيس جمعية الشعب الهوائية أن الهدف الأساسي هو حماية الأجيال الحالية والمستقبلية من مخاطر التبغ الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مشدداً على أهمية تطبيق القوانين الرادعة ومنع الترويج للتبغ في الدراما والإعلام.