زيادة الوزن والتدخين أبرزها .. تعرّف على أسباب حرقة المعدة وارتجاع المرئ

يتعرّض الكثير من الناس للمعاناة من حرقة المعدة بين الحين والآخر وغالباً لا يوجد سبب واضح لذلك ولكن فى بعض الأوقات يتعرض الأشخاص لأعراض قوية أو مستمرة وحينها يكن هناك خلل ما فى الجسم تسبب فى الإصابة بهذه المشكلة.

ووفقًا لما جاء فى موقع nhs فإن أبرز أسباب الاصابة بحرقة المعدة والحموضة وارتجاع المرئ، هى:

زيادة الوزن

تدخين

الحمل

قرحة في المعدة

عدوى بكتيرية في المعدة

بعض الأطعمة والمشروبات مثل القهوة والطماطم والكحول والشوكولاتة والأطعمة الدهنية أو الحارة



زيادة في بعض أنواع الهرمونات، مثل البروجسترون والإستروجين

بعض الأدوية، مثل مسكنات الألم المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين

فتق الحجاب الحاجز و عندما يتحرك جزء من المعدة إلى أعلى باتجاه الصدر