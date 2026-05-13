PUBG Mobile تعتذر للمسلمين وتسحب "يد القدير" بعد موجة غضب واسعة

أثارت لعبة بابجي PUBG Mobile موجة واسعة من الجدل بين اللاعبين المسلمين بعد طرح تحديث 4.4، بسبب إضافة عنصر داخل اللعبة حمل اسم "يد القدير" أو "Hand of the Almighty"، وهو ما اعتبره كثيرون استخدام غير مناسب لعبارات ذات طابع ديني.

وجاءت ردود الفعل الغاضبة عبر الصفحات الرسمية للعبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب تعليقات المستخدمين على متاجر التطبيقات، حيث طالب اللاعبون بحذف العنصر فورا، معتبرين أن الاسم يرتبط بأحد أسماء الله الحسنى ويحمل دلالات دينية لا يجب استخدامها داخل الألعاب.

وعقب تصاعد الانتقادات، أعلنت بابجي موبايل إزالة العنصر من اللعبة بشكل فوري، وقدمت اعتذار رسمي للاعبين، وأكدت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها العربية على فيسبوك أنها تحترم جميع الثقافات والمعتقدات الدينية، معربة عن أسفها لأي إساءة أو انزعاج تسبب فيه هذا المحتوى.

وأضافت الشركة أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة المحتوى بشكل أكثر دقة، إلى جانب تعزيز آليات التدقيق الداخلي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، مشددة على التزامها بتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع اللاعبين حول العالم.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي تواجه فيها اللعبة انتقادات مرتبطة بالجوانب الدينية، إذ سبق أن أثارت جدلا في عام 2024 بعد استخدام الخط العربي في مادة ترويجية بطريقة اعتبرها البعض غير ملائمة، ما دفع الشركة حينها للاعتذار وإزالة المحتوى.

كما شهد عام 2020 أزمة أخرى بعد طرح نمط "الغابة الغامضة"، الذي تضمن مشاهد تتعلق بالتفاعل مع تماثيل داخل اللعبة للحصول على قدرات إضافية، وهو ما قوبل باعتراضات واسعة من لاعبين مسلمين اعتبروا الفكرة مخالفة لمعتقداتهم، لتقوم الشركة لاحقا بسحب النمط بالكامل من اللعبة.