قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف معاشات يونيه قبل إجازة عيد الأضحى
مقترحات برلمانية.. هل يتم إظهار الاسم الكامل بـ"إنستا باي" لوقف أخطاء التحويل واسترداد الأموال؟
وصول طائرة ترامب إلى الصين.. وتوقعات بضغط الرئيس الأمريكي على شي جين بينج بشان إيران
التنمية المحلية: تحديثات جديدة لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية في الجية والسعديات وصيدا إلى 9 شهداء
ترامب يصل العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية
تخوفات إسرائيلية من اختيار أمريكا لمصلحتها بالوصول لاتفاق مع إيران
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يؤكدان ضرورة تكثيف التعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل
أسطول الصمود يعلن استئناف الإبحار نحو قطاع غزة يوم غد الخميس
ريمونتادا الزمالك.. الحكاية التي تتكرر كلما سقط الأبيض خارج أرضه.. 15 عودة قارية صنعت شخصية البطل.. و7 ألقاب بدأت من الهزيمة
"الوزراء" يُوافق على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة
الوزراء يوافق على قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية| تفاصيل كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأقوى في تاريخها .. لامبورجيني فينومينو رودستر الجديدة| صور

لامبورجيني فينومينو رودستر
لامبورجيني فينومينو رودستر
إبراهيم القادري

كشفت شركة لامبورجيني عن طرازها الجديد لامبورجيني فينومينو رودستر ، وتنتمي فينومينو لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وهذه النسخة تعتبر أقوى محرك في تاريخ العلامة، وتمتلك تصميم شرس وانسيابي، وبها نظام تعليق ريفويلتو، وبها مواصفات أداء مدهشة تجعلها أقوى سيارة صنعتها لامبورجيني حتى الآن.

سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر الجديدة 

وسيقتصر إنتاج فينومينو كوبيه على 29 سيارة فقط، ما يجعلها واحدة من أندر سيارات لامبورجيني الحديثة منذ موديلات فينينو وسينتيناريو وسيان.

مواصفات لامبورجيني فينومينو رودستر

سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر الجديدة 

زودت سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر بالعديد من المميزات من ضمنها، طلاء أزرق رئيسي ولمسات حمراء، وبها زجاج أمامي أعيد تصميمه، وبها جناح كربوني مدمج لتوجيه الهواء فوق المقصورة مباشرة نحو حجرة المحرك الجديدة للمساعدة في تبريد المكابح الكربونية السيراميكية.

سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر بها، جناح نشط، ومشتت هواء ضخم يمنحها حضور قريب من سيارات السباقات أكثر من سيارات الطرق التقليدية، وبها قضبان حماية ضد الانقلاب أخفتها لامبورجيني داخل هياكل كربونية خلف المقاعد حتى لا تفسد الخطوط العدوانية للسيارة .

محرك لامبورجيني فينومينو رودستر

سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر الجديدة 

تحصل سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر علي قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6500 سي سي، بجانب 3 محركات كهربائية، وتنتج قوة 1065 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 340 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لامبورجيني فينومينو رودستر

سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر الجديدة 

تباع سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر في سوق السيارات السعودي بسعر 13.1 مليون ريال سعودي .

سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر الجديدة 

وجدير بالذكر ان سيارة فينومينو رودستر ليست مجرد سيارة جديدة، بل استمرار لفلسفة خاصة بدأت مع ريفينتون في 2007، ثم تطورت عبر موديلات مثل فينينو وسينتيناريو وسيان، وهي سيارات لم تصمم فقط لتحقيق الأداء، بل لبناء تاريخ خاص حول اسم لامبورجيني نفسه.

لامبورجيني فينومينو فينومينو رودستر السيارات الكوبيه الخارقة ريفويلتو سينتيناريو سيان مواصفات لامبورجيني فينومينو رودستر محرك لامبورجيني فينومينو رودستر سعر لامبورجيني فينومينو رودستر لامبورجيني فينومينو رودستر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء| وهذا ثمن البيض

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| فيديو

صورة أرشيفية

إدارة المياه ومكافحة الإرهاب يتصدران الملفات المصرية الأوغندية

صورة أرشيفية

غارات إسرائيلية على بلدتي كفررمان ومجدل زون جنوبي لبنان

بالصور

فستان لامع.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فان ديزل يخطف الأضواء في مهرجان كان بفيلم السرعة والغضب

فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب
فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب
فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب

لجنة تحكيم جائزة الكاميرا الذهبية تداعب الجمهور بمهرجان كان

لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية
لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية
لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية

أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ

أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ
أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ
أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد