الأقوى في تاريخها .. لامبورجيني فينومينو رودستر الجديدة| صور

كشفت شركة لامبورجيني عن طرازها الجديد لامبورجيني فينومينو رودستر ، وتنتمي فينومينو لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وهذه النسخة تعتبر أقوى محرك في تاريخ العلامة، وتمتلك تصميم شرس وانسيابي، وبها نظام تعليق ريفويلتو، وبها مواصفات أداء مدهشة تجعلها أقوى سيارة صنعتها لامبورجيني حتى الآن.

وسيقتصر إنتاج فينومينو كوبيه على 29 سيارة فقط، ما يجعلها واحدة من أندر سيارات لامبورجيني الحديثة منذ موديلات فينينو وسينتيناريو وسيان.

مواصفات لامبورجيني فينومينو رودستر

زودت سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر بالعديد من المميزات من ضمنها، طلاء أزرق رئيسي ولمسات حمراء، وبها زجاج أمامي أعيد تصميمه، وبها جناح كربوني مدمج لتوجيه الهواء فوق المقصورة مباشرة نحو حجرة المحرك الجديدة للمساعدة في تبريد المكابح الكربونية السيراميكية.

بالاضافة إلي ان سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر بها، جناح نشط، ومشتت هواء ضخم يمنحها حضور قريب من سيارات السباقات أكثر من سيارات الطرق التقليدية، وبها قضبان حماية ضد الانقلاب أخفتها لامبورجيني داخل هياكل كربونية خلف المقاعد حتى لا تفسد الخطوط العدوانية للسيارة .

محرك لامبورجيني فينومينو رودستر

تحصل سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر علي قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6500 سي سي، بجانب 3 محركات كهربائية، وتنتج قوة 1065 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 340 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لامبورجيني فينومينو رودستر

تباع سيارة لامبورجيني فينومينو رودستر في سوق السيارات السعودي بسعر 13.1 مليون ريال سعودي .

وجدير بالذكر ان سيارة فينومينو رودستر ليست مجرد سيارة جديدة، بل استمرار لفلسفة خاصة بدأت مع ريفينتون في 2007، ثم تطورت عبر موديلات مثل فينينو وسينتيناريو وسيان، وهي سيارات لم تصمم فقط لتحقيق الأداء، بل لبناء تاريخ خاص حول اسم لامبورجيني نفسه.