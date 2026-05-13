توريد 169 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة حتى اليوم

قالت الدكتورة جاكلين عازر، إن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي حتى صباح اليوم تجاوز 169 ألف طن، بما يعكس وعي المزارعين وحرصهم على دعم جهود الدولة في تأمين احتياجاتها من هذا المحصول الاستراتيجي.

وأشارت محافِظ البحيرة إلى استمرار المتابعة الميدانية من خلال غرف العمليات المختصة لمتابعة سير العمل، والتأكد من انتظام المنظومة وعدم وجود أي معوقات، مع رفع درجة الاستعداد بكافة مواقع الاستلام.

وشددت على أهمية محصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي، مؤكدة استمرار الجهود لزيادة معدلات التوريد وتحقيق المستهدف خلال الموسم الحالي.

كما أوضحت أن المحافظة تعمل على تيسير جميع الإجراءات الخاصة بعمليات التوريد، من خلال تبسيط خطوات الاستلام وسرعة إنهاء أعمال الفحص والوزن والصرف، بما يضمن حصول الموردين على مستحقاتهم في أسرع وقت، ويُسهم في تشجيع المزارعين على الاستمرار في التوريد دون أي معوقات.