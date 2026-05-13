الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يؤكدان ضرورة تكثيف التعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل
أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني، على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، مع الرئيس الأوغندي، في القصر الرئاسي بمدينة عنتيبي .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس يوري موسيفيني كان في استقبال الرئيس لدى وصول سيادته إلى القصر الجمهوري، حيث تم التقاط صورة تذكارية للرئيسين، كما تمت مصافحة الوفد الرسمي من الجانبين، ثم تم عقد اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين تلاه اجتماع ثنائي مغلق بين الرئيسين، ثم توقيع الرئيس في سجل الزائرين بالقصر الجمهوري.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي استهل اللقاء بتهنئة الرئيس موسيفيني على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، مؤكداً أن ذلك يعكس ثقة الشعب الأوغندي في قيادته الحكيمة، كما أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع أوغندا وما تشهده من زخم متنامٍ، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والري والرعاية الصحية، فضلاً عن مشاركة الكوادر الأوغندية في البرامج التدريبية المصرية.

وشدد الرئيس على حرص مصر على تطوير التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية مستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكداً ضرورة تكثيف التنسيق على المستويين الإفريقي والدولي، وفي هذا السياق، جدد الرئيس دعوته للرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر في يونيو 2026، وكذلك في منتدى الأعمال الإفريقي المنعقد على هامشها، خاصة في ضوء تولي أوغندا رئاسة تجمع دول شرق إفريقيا حالياً.

من جانبه، رحب الرئيس موسيفيني بالسيد الرئيس، معرباً عن تقديره الكبير لسيادته ولدور مصر الفاعل على الساحتين الإفريقية والدولية، ومثمناً التعاون القائم بين البلدين كنموذج للتكامل المنشود بين الدول الإفريقية، كما استعرض الرئيس موسيفيني جهود بلاده لتحقيق التنمية وفقاً للخطة الوطنية للتنمية 2040، مبرزاً المجالات التي تتطلع أوغندا إلى تعزيز التعاون فيها مع مصر، ومؤكداً وجود فرص واسعة للارتقاء بالعلاقات الثنائية.

كما تبادل الرئيسان الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدد الرئيس السيسي على ضرورة اضطلاع دول الجوار بدورٍ بنّاء لاستعادة الاستقرار وتحقيق السلام المستدام، وأكد الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل، ومن جانبه، عرض الرئيس موسيفيني رؤية بلاده لتحقيق الاستقرار في القارة وإنهاء الصراعات، مؤكداً أهمية الحلول الوطنية والإفريقية التي تراعي خصوصيات القارة وتوازناتها الدقيقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه صدر في ختام الزيارة بيان مشترك بمناسبة زيارة الرئيس إلى جمهورية أوغندا الشقيقة.

