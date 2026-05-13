القبض على المتهم بسرقة أجزاء من سيارة مدير شركة بمدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة قطع غيار من سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من (مدير إحدى الشركات - مقيم بالقسم) بإكتشافه سرقة قطع الغيار من سيارته حال توقفها بدائرة القسم.. وأمكن ضبط مرتكب الواقعة (ميكانيكى - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) وبحوزته (المسروقات المستولى عليه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



