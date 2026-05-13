لجنة تحكيم جائزة الكاميرا الذهبية تداعب الجمهور بمهرجان كان

تألقت لجنة تحكيم “الكاميرا الذهبية” خلال جلسة التصوير الخاصة بمهرجان كان السينمائي 2026، برئاسة مونيا شوكري، وبمشاركة ميشيل بنجامين وسيدريك كوبولا ومارين فرانسين وكريستوف ماسي، وسط أجواء مليئة بالحيوية والابتسامات.

وتتولى اللجنة مهمة اختيار أفضل فيلم أول لمخرجه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي 2026، لمنح الجائزة المرموقة «الكاميرا الذهبية»، التي تعد واحدة من أبرز الجوائز المخصصة لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة.

تفاصيل الجناح المصري

ويعكس الجناح المصري التزام منظمي وشركاء الجناح تجاه دعم السينما المصرية والعربية خارج مصر والعالم العربي، ويقام الجناح المصري في منطقة البانتييرو المطلة على الميناء القديم لمدينة كان، في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026.

ويأتي الجناح كمبادرة مشتركة بين ثلاثة من أبرز المؤسسات السينمائية في مصر: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام ومهرجان الجونة السينمائي، ليشكّل هذا التعاون مساحة مشتركة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كقوة إبداعية فاعلة في المشهد السينمائي الدولي.

ويشارك رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ندوة خاصة بعنوان "أعمال غير اعتيادية: النمو والابتكار في مشهد متغير"، مع كل من: بافي ياسين مؤسسة ورئيسة لجنة كردستان للأفلام، وزيد شاكر المدير التنفيذي المكلف لـ "فيلم العلا"، وهناء العمير مخرجة ورئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، ومستشارة إبداعية في استوديوهات MBC، جانلوكا شقرا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Front Row Filmed Entertainment، وعلاء كركوتي الشريك المؤسس لمركز السينما العربية، والممثل وصانع الأفلام جهاد عبدو.