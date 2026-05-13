انطلاق امتحانات الشهادات الأزهرية بمنطقة الإسكندرية دون معوقات

​انطلقت اليوم بمنطقة الإسكندرية الأزهرية امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وامتحانات شهادات التعليم النوعي (القراءات) بمراحلها الثلاث تجويد وعالية وتخصص للدور الأول لعام 2025/2026م، وسط متابعة ميدانية دقيقة لضمان انتظام اللجان وتوفير المناخ التربوي المناسب للطلاب.

الامتحانات تسير دون معوقات

​وقد تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، سير العملية الامتحانية بعدد من اللجان، يرافقه الدكتور محمد البرقي، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

حيث زار فضيلته لجان معهد سموحة الابتدائي، ومعهد فتيات سموحة، بالإضافة إلى لجان بنين وفتيات القراءات، واطمأن على سلاسة الامتحانات ومطابقتها للمعايير والالتزام بكافة الضوابط المقررة من قطاع المعاهد الأزهرية.

أكثر من 10 آلاف طالب يؤدون الامتحانات

​ووفقًا للبيانات الإحصائية للمنطقة، فقد استقبلت ٣٦ لجنة للمرحلة الابتدائية إجمالي 6688 تلميذًا وتلميذة، بينما استقبلت ٢٠ لجنة للمرحلة الإعدادية إجمالي 3797 طالبًا وطالبة، كما استقبلت لجنتان لشهادات القراءات إجمالي 249 طالبًا وطالبة بمراحلها الثلاث تجويد وعالية وتخصص.

​وأكد فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة أن الغرفة المركزية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية تتابع الموقف لحظة بلحظة، مشيدًا بمستوى الانضباط والتعاون بين كافة القائمين على أعمال الامتحانات من رؤساء لجان ومراقبين، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق والتميز.