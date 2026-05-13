منتخب الناشئين يبدأ رحلة جديدة في أمم أفريقيا.. ماذا قدم الفراعنة تحت 17 سنة عبر التاريخ؟

يفتتح منتخب مصر تحت 17 سنة مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين المقامة في المغرب، بمواجهة قوية أمام منتخب إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي تونس والمغرب.

وتحمل النسخة الحالية أهمية كبيرة للمنتخب الوطني، الذي يخوض مشاركته الخامسة في تاريخ البطولة القارية، بحثًا عن استعادة أمجاد جيل 1997، وكتابة صفحة جديدة في سجل الكرة المصرية على مستوى الناشئين.

ظهور محدود وإنجاز لا يُنسى

ورغم أن البطولة أقيمت 15 مرة من قبل منذ انطلاقها بالنظام المجمع عام 1995، فإن منتخب مصر شارك في 4 نسخ فقط، لكنه نجح في ترك بصمة واضحة، خاصة في نسخة بوتسوانا 1997 التي شهدت التتويج التاريخي للفراعنة باللقب القاري الوحيد.

وحقق المنتخب وقتها مشوارًا استثنائيًا تحت قيادة المدرب الراحل محمد علي، بعدما تخطى بوتسوانا وكوت ديفوار وإثيوبيا ومالي، لينهي البطولة بطلاً دون استقبال أي هدف.

وضم ذلك الجيل مجموعة من الأسماء التي صنعت مسيرة مميزة لاحقًا في الكرة المصرية، على رأسهم أحمد بلال وهاني سعيد وأحمد إكرامي ومحمد أبو العلا.

أرقام منتخب مصر في البطولة

وخلال مشاركاته الأربع السابقة، خاض منتخب مصر 17 مباراة في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، حقق خلالها 8 انتصارات، وتعادل في مباراتين، بينما تعرض لـ6 هزائم.

وسجل لاعبو الفراعنة 18 هدفًا، في حين استقبلت الشباك 19 هدفًا، في سجل يعكس تباين نتائج المنتخب بين التألق في بعض النسخ والخروج المبكر في نسخ أخرى.

المركز الرابع ووداع مبكر

وفي نسخة 2003 التي أقيمت في إسواتيني، اقترب المنتخب من النهائي بعدما بلغ نصف النهائي، لكنه خسر أمام الكاميرون، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع عقب الهزيمة أمام نيجيريا.

أما نسخة 2011 في رواندا، فشهدت خروج المنتخب من الدور الأول رغم الفوز الافتتاحي على السنغال، قبل السقوط أمام رواندا وبوركينافاسو.

عودة قوية في المغرب

وشهدت النسخة الماضية بالمغرب عودة منتخب مصر للبطولة بعد غياب طويل، حيث نجح الجيل السابق بقيادة أحمد الكاس في خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للناشئين، بعدما تخطى منتخب أنجولا في الملحق.

وبرز خلال تلك النسخة اسم حمزة عبد الكريم، الذي جذب الأنظار بأدائه المميز قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

ويدخل منتخب مصر الحالي البطولة بطموحات كبيرة، في ظل الرغبة في الوصول بعيدًا داخل المنافسات القارية، خاصة أن البطولة تمثل خطوة مهمة نحو تجهيز جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية مستقبلاً، والمنافسة على التأهل إلى كأس العالم وتحقيق إنجاز قاري جديد.