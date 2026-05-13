أطاحوا به إلى بحر الظلمات.. فتحي سند بعد هبوط الإسماعيلي: من يحاسب المتسببين؟

علق الناقد الرياضي فتحي سند على هبوط النادي الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، مطالبًا بفتح ملف الإدارات التي تسببت في تراجع النادي خلال السنوات الماضية.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: «كيف لا يفتح هبوط الإسماعيلي ملف فساد الإدارات التي تسببت في انهيار قلعة الدراويش؟ ومتى تبدأ محاسبة ومحاكمة أصحاب المصالح الذين أطاحوا بالضلع الثالث للكرة المصرية إلى بحر الظلمات؟».

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي رسميًا إلى دوري المحترفين، عقب الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت امس الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري.

ويعد هذا الهبوط الأول للإسماعيلي منذ 68 عامًا، وتحديدًا منذ موسم 1957-1958، بعدما تجمد رصيد الفريق عند 19 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب مجموعة الهبوط.

ويبتعد الإسماعيلي بفارق 11 نقطة عن كهرباء الإسماعيلية صاحب أول مراكز النجاة، قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة، ليصبح هبوط الفريق مؤكدًا رسميًا.

وكان الإسماعيلي أنهى المرحلة الأولى من الدوري برصيد 11 نقطة، قبل أن يضيف 8 نقاط فقط خلال المرحلة الثانية، ليودع الدوري الممتاز بعد موسم صعب شهد تراجع النتائج والأزمات الإدارية والفنية.