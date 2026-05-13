ترامب يصل العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية

وصل، قبل قليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ، فتح أسواق الصين حتى يتمكن رجال الأعمال الأمريكيين المتميزين من إظهار قدراتهم والمساهمة في الارتقاء بهذا البلد إلى آفاق أوسع.

وقال ترامب في تصريحات له اليوم: “سيكون هذا أول طلب من الزعيم الاستثنائي عندما نلتقي بعد ساعات قليلة”.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى العاصمة الصينية بكين لعقد قمة تستمر يومين مع الرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى تثبيت هدنة تجارية هشة وسط تصاعد التوترات الدولية، خصوصًا المرتبطة بالصراع الأمريكي مع إيران، بحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية.

وتأتي القمة في ظل ملفات شائكة تشمل التجارة العالمية، وأمن الطاقة، وقضايا جيوسياسية معقدة مثل تايوان.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات على إنشاء مجلس أمريكي – صيني للتجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة اتفاقات في مجالات الطيران والزراعة والطاقة.

ورغم كثافة جدول الأعمال، يؤكد مستشارون في البيت الأبيض أنه لا يوجد اتفاق شامل مطروح للتوقيع، بل خطوات محدودة تهدف إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي بين الجانبين وتعزيز التعاون في قطاعات محددة دون الوصول إلى تسوية كبرى.