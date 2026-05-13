الإحصــاء : 154.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوغندا عام 2025

توجه الرئيس عبد الفتــاح السيسى إلى جمهورية أوغندا، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وأوغندا وإجراء العديد من المباحثات الرسمية.

وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا.

التبادل التجاري بين مصر وأوغندا

وأظهرت بيانات الجهاز اليوم، الأربعاء 13/ 5 / 2026، وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوغندا إلى 154.4 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 146.9 مليون دولار خلال عام 2024.

الصادرات المصرية إلى أوغندا

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى أوغندا 116.6 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 120.4 مليون دولار خلال عام 2024، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أوغندا 37.8 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 26.5 مليون دولار عام 2024.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى أوغندا خلال عام 2025

1. حديد وصلب بقيمة 31 مليون دولار.

2. محضرات مكرونة ومقرمشات بقيمة 14.8 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 13.2 مليون دولار.

4. نفايات صناعة الأغذية ،أغذية حيوانات بقيمة 8.4 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 6.2 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من أوغندا خلال عام 2025

1. بن وشاي وبهارات بقيمة 19.2 مليون دولار.

2. ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل بقيمة 10.1 مليون دولار.

3. تبغ بقيمة 7.6 مليون دولار.

الاستثمارات الأوغندية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الأوغندية في مصر 6.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 1.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024.

الاستثمارات المصرية في أوغندا

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أوغندا 5 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 3.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024.

تحويلات المصريين العاملين بأوغندا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بأوغندا 4.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024.

تحويلات الأوغنديين العاملين في مصر

بينما بلغت قيمة تحويلات الأوغنديين العاملين في مصر 811 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024.

عدد سكان مصر

وسجل عدد سكان مصر 109 مليون نسمة في مايو 2026.

عدد سكان أوغندا

بينما سجل عدد سكان أوغندا 52.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

عـدد المصـريين المتواجديـن بأوغندا

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بأوغندا طبقــاً لتقديرات البعثة 1800 مصري حتى نهاية عام 2024.