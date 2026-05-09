الإحصاء: 4.6 % ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى فرنسا 2025

يستقبــل اليوم الرئيس عبد الفتــاح السيسى ـ الرئيس " إيمانويل ماكرون " رئيس جمهورية فرنسا .

يأتي ذلك في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والمشاركة فى مراسم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور الدولية.

وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا .

الصادرات المصرية إلى فرنسا

أظهرت بيانات الجهازاليوم السبت الموافق 9/ 5 / 2026 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى 1.14 ملياردولار خلال عام 2025 مقابل 1.09 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 4.6 % .

الواردات المصرية من فرنسا

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.82 ملياردولار خلال عام 2025 مقابل 1.85 ملياردولارعام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 1.6 % .

التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

كما كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا مسجلةً 2.96 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 2.94 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 1 % .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2025

1. أسمدة بقيمة 313 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 260 مليون دولار.

3. خضروات وفواكه بقيمة 88.4 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 81.4 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 70 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2025

1. منتجات الصيدلة بقيمة 290 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 260 مليون دولار .

3. سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 207 مليون دولار.

4. حبوب بقيمة 152 مليون دولار.

5. ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل بقيمة 71.4 مليون دولار.

الاستثمارات الفرنسية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 767.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 483.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 58.6% .

الاستثمارات المصرية في فرنسا

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 398.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 238.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2034 بنسبة ارتفاع قدرها 67.1 % .

تحويلات المصريين العاملين بفرنسا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 99.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 40.2 % .

تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر

بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 17.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5 % .

عدد سكان مصر

وسجل عدد سكان مصر 109 مليون نسمة في مايو 2026.

عدد سكان فرنسا

بينما سجل عدد سكان فرنسا 66.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

المصريين المتواجديـن بفرنسا

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بفرنسا طبقــاً لتقديرات البعثة 580 ألف مصري حتى نهاية عام 2024 .