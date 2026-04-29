الإحصاء: انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.3% خلال عام 2025

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء الموافق 29 / 4 / 2026 النشرة السنوية المجمعة نتائج بحـث الـقوى العاملة عام 2025 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6,3٪ مقابل 6,6٪ عام 2024 بإنخفاض قدره 0,3٪



المتعطلون من الشباب



بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15ـ 29 سنة) 13,2٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1,7٪ عن عام 2024 و بلغ معدل البطالة بين الذكور 8,1٪ وبين الإناث 33,8٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2025 :

9,8٪ معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة) مقابل 12,2٪ عام 2024 .

16,9٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 20ـ 24 سنة) مقابل 19,1٪ عام 2024 .

11,5٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 25ـ 29 سنة) مقابل 12,2٪ عام 2024 .



بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 16,8 ٪ من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2025 مقابل 18,7٪ عام 2024 حيث بلغ 10,1٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 12,2٪ عام 2024 .

38,3٪ معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 40,8٪ عام 2024 .

قــوة العمل

بلغ تقدير قـــوة العمل34,154 مليون فرد عام 2025 (26,683 مليون فرد من الذكور، 7,471مليون فرد من الاناث) مقابل 32,041 مليون فرد عام 2024 (26,080 مليون فرد من الذكور ، 5,961 مليون فرد من الاناث) بنسبة زيادة 6,6٪ عن عام 2024.

وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 14,992 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 19,162 مليون فرد .

المتعــــــــــطلون:

بلغ عدد المتعطلين 2,136مليون متعطل عام 2025 (991 الف من الذكور ، 1,145مليون من الاناث) مقابل 2,113 مليون متعطل عام 2024 بزيادة قدرها 23 ألف متعطل بنسبة ارتفاع قدرها 1,1٪.

بلغ معــدل البطالــة 6,3 ٪ عام 2025 مقابل 6,6٪ للعام السابق 2024.

بلغ معدل البطالة في الحضر 9,8٪ عام 2025 مقابل 9,6٪ عام 2024 بنسبة زيادة 0,2٪ كما بلغ في الريف 3,5٪ عام 2025 مقابل 4,2٪ في عام 2024 بنسبة إنخفاض قدرها 0,7%.

بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 5,9٪ وبين ذكور الريف 2,1٪ بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 22,5٪ مقابل 8,8٪ بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث فى الانشطة الزراعية فى الريف .



بلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 50,9٪ من إجمالـــي المتـــعطلين عام 2025 ،بينما كانت 42,3٪ فى عام 2024.



المشتــــــغلون

بلغ تقدير المشتغلين 32,018 مليون مشتغل عام 2025 ( 25,692مليون من الذكور ، 6,326مليون من الاناث) مقابل 29,928 مليون مشتغل عام 2024 (24,989 مليـــون من الذكـور ، 4,939 مليون من الاناث ) بنسبة زيادة قدرها 7,0٪ عن عام 2024.

بينما بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 13,520 مليون مشتغل ، 18,498 مليون مشتغل فى الريف .



بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 22.118 مليون مشتغل

( 18.013 مليون ذكور، 4.105 مليون إناث) بنسبة 67.7٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 68.8٪ في الربع السابق، مقابل 71.0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 2.022 مليون مشتغل ( 1.929 مليون مشتغل ذكور، 93 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 6.2٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 5.0٪ في الربع السابق مقابل 4.1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.935 مليون مشتغل (5.051 مليون مشتغل ذكور، 884 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 18.1٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.2٪ في الربع السابق مقابل 20.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة ) بدون أجر 2.602 مليون مشتغل ( 892 ألف مشتغل ذكور ، 1.710 مليون مشتغلة إناث) بنسبة 8.0 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 7.0 ٪ في الربع السابق مقابل 4.3 ٪ في الربع المماثل من العام السابق



بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 6,574 ملـيون مشتغـل بنسبة 20,5٪ من إجمالي المشتغـلين مقابل 5,594 مليون مشتغل فى عام 2024 بنسبة زيادة 17,5%.

بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة و التجزئة 5,236 مليون مشتغل بنسبه 16,4٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4,636 مليون مشتغل فى عام 2024 بنسبة زيادة 12,9%.

بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 3,631 مليون مشتغل بنسبة 11,3٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4,042 مليون مشتغل فى عام 2024 بنسبة انخفاض 10,2%.

بلغ عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 4,311 مليون مشتغل بنسبة 13,5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3,946 مليون مشتغل فى عام 2024 بنسبة زيادة 9,2%.



بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي46,2٪ من إجمالي عدد السكان (15 سنه فأكثر ) مقابل 44,2 ٪ في عام 2025 بنسبة ارتفاع 2,0٪.

بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور 70,6٪ عام 2025 مقابل 70,3٪ في عــام 2024 .

بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الإنــــاث 20,7 ٪ عام 2025 ، مقابل 16,9٪ في عـام 2024 مما يشير إلى أن معدل المساهمــــة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أكثر من ثلاث أضعـاف مثيلاتها بين الإناث.

بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر 45,6٪ عام 2025 مقابل 44,0٪ في عام 2024 ، بينما بلغ فى الريف 46,7 ٪ عام 2025 مقابل 44,4٪ فى عام 2024 .

