طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا.
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
المكونات:
1 كيلو جمبري، مقشر
2 ملعقة كبيرة زيت
1 فلفل أحمر، مقطع
1 فلفل أخضر، مقطع
1 فلفل أصفر، مقطع
1 بصل، شرائح
2 فصوص ثوم، مفروم
1 ملعقة كبيرة زنجبيل، مفروم
1/4 كوب صويا الصويا
2 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة نشا
1/2 كوب مرق
ملح وفلفل
1/4 كوب بصل أخضر مفروم
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
-قم بتسخين الزيت في مقلاة كبيرة على حرارة متوسطة
-أضيفي الثوم والزنجبيل لمدة 30 ثانية
-زود الحرارة إلى عالية وأضف الجمبري، واطهي حوالي 2-3 دقائق.
-أزل الجمبري وفي نفس المقلاة نضيف الفلفل والبصل ونقلي حتى يصبح طرياً حوالي 4-5 دقائق.
-في وعاء صغير، نخفق معًا صوص الصويا والعسل ونشا ومرق الدجاج.
-أعد الجمبري إلى المقلاة واسكب الصوص نطهى معًا لمدة 2-3 دقائق أخرى حتى تزداد الصوص سمكها.
-نتبل بالملح والفلفل، وتزين بالبصل الأخضر المفروم قبل التقديم