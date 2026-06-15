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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا.

 

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

المكونات:

1 كيلو جمبري، مقشر 
2 ملعقة كبيرة زيت 
1 فلفل أحمر، مقطع 
1 فلفل أخضر، مقطع 
1 فلفل أصفر، مقطع 
1 بصل، شرائح 
2 فصوص ثوم، مفروم
1 ملعقة كبيرة زنجبيل، مفروم
1/4 كوب صويا الصويا
2 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة نشا 
1/2 كوب مرق 
ملح وفلفل 
1/4 كوب بصل أخضر مفروم

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

-قم بتسخين الزيت في مقلاة كبيرة على حرارة متوسطة 
-أضيفي الثوم والزنجبيل لمدة 30 ثانية
-زود الحرارة إلى عالية وأضف الجمبري، واطهي حوالي 2-3 دقائق. 

-أزل الجمبري وفي نفس المقلاة نضيف الفلفل والبصل ونقلي حتى يصبح طرياً حوالي 4-5 دقائق.
-في وعاء صغير، نخفق معًا صوص الصويا والعسل ونشا  ومرق الدجاج.
-أعد الجمبري إلى المقلاة واسكب الصوص  نطهى معًا لمدة 2-3 دقائق أخرى حتى تزداد الصوص سمكها.
-نتبل بالملح والفلفل، وتزين بالبصل الأخضر المفروم قبل  التقديم

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