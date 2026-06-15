طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا.

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

المكونات:

1 كيلو جمبري، مقشر

2 ملعقة كبيرة زيت

1 فلفل أحمر، مقطع

1 فلفل أخضر، مقطع

1 فلفل أصفر، مقطع

1 بصل، شرائح

2 فصوص ثوم، مفروم

1 ملعقة كبيرة زنجبيل، مفروم

1/4 كوب صويا الصويا

2 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة نشا

1/2 كوب مرق

ملح وفلفل

1/4 كوب بصل أخضر مفروم

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

-قم بتسخين الزيت في مقلاة كبيرة على حرارة متوسطة

-أضيفي الثوم والزنجبيل لمدة 30 ثانية

-زود الحرارة إلى عالية وأضف الجمبري، واطهي حوالي 2-3 دقائق.

-أزل الجمبري وفي نفس المقلاة نضيف الفلفل والبصل ونقلي حتى يصبح طرياً حوالي 4-5 دقائق.

-في وعاء صغير، نخفق معًا صوص الصويا والعسل ونشا ومرق الدجاج.

-أعد الجمبري إلى المقلاة واسكب الصوص نطهى معًا لمدة 2-3 دقائق أخرى حتى تزداد الصوص سمكها.

-نتبل بالملح والفلفل، وتزين بالبصل الأخضر المفروم قبل التقديم