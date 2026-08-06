القرنفل يدعم صحة الأعصاب.. فوائد واعدة لكن ليست علاجًا

يعد القرنفل من أشهر التوابل الطبيعية التي ارتبطت منذ القدم بالعديد من الاستخدامات الصحية، وتشير أبحاث حديثة إلى أنه قد يساهم في دعم صحة الجهاز العصبي بفضل احتوائه على مركب الأوجينول (Eugenol)، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

وأوضحت دراسات علمية أن الأوجينول يساعد في حماية الخلايا العصبية من الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل التي قد تؤثر في صحة الدماغ والأعصاب مع التقدم في العمر. كما أظهرت بعض الأبحاث المعملية والحيوانية أن هذا المركب يمتلك تأثيرات قد تساعد على تهدئة النشاط العصبي وتقليل الالتهابات، إلا أن هذه النتائج ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية لإثبات فعاليتها لدى البشر.

ويؤكد الخبراء أن تناول القرنفل باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن قد يساهم في تعزيز الصحة العامة، لكنه لا يُعد علاجًا لاضطرابات الأعصاب أو القلق، ولا ينبغي الاعتماد عليه بديلًا عن الأدوية الموصوفة من الطبيب.

كما يُنصح بعدم الإفراط في تناول القرنفل أو استخدام زيت القرنفل بجرعات كبيرة، خاصة لمن يتناولون أدوية مميعة للدم أو يعانون من أمراض الكبد، لتجنب أي آثار جانبية محتملة.

المصدر: PubMed