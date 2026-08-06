قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى حجاج لـ«صدى البلد»: طريقي للفن لم يكن سهلًا.. وقعدت في عزلة بسبب هجوم الناس
خلال أيام.. حجز شقق الإسكان الإيجار بـ 1500 جنيه في الشهر
محافظ المنوفية يستقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لافتتاح لجنة الفتوى والمصالحات بشبين الكوم |صور
محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس تطوير بوابة دهب.. ويعلن خطة للارتقاء بالمدينة
تعديل مواعيد قطاري 603 و 604 ركاب بنها - منوف
وزير النقل: تطوير واستكمال ميناء السخنة ملحمة عظيمة تنفذها شركات مصرية
ردًا علي صفقة محمد صلاح .. جالطا سراي يسعي لضم «لياو»
من العلمين.. اجتماع الحكومة الأسبوعي يبحث الخطط الاستثمارية بالمحافظات
بعد توقف 4 سنوات بحقل البركة .. وزير البترول من أسوان: استئناف الحفر دفعة جديدة لاستثمارات الصعيد
بالإنفو جراف.. طرح 15 ألف شقة بنظام الإيجار خلال شهر
مدبولي: التزام الحكومة بمواصلة أوجه التعاون والتنسيق الوثيق مع اليونسكو
التعليم : عدد الساعات الدراسية سيكون أكبر لمواد شهادة البكالوريا المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق علاج والتخلّص من المسام الواسعة بالبشرة .. خطوات فعّالة لبشرة أكثر نعومة

المسام الواسعة
المسام الواسعة
ريهام قدري

تعاني الكثير من النساء والرجال من مشكلة المسام الواسعة، خاصة في منطقة الأنف والخدين والجبهة، وهي من أكثر مشكلات البشرة شيوعًا. ورغم أنه لا يمكن إغلاق المسام نهائيًا لأنها جزء طبيعي من الجلد، فإن العناية الصحيحة تساعد على تقليل مظهرها بشكل ملحوظ.

1- تنظيف البشرة بانتظام يعد تنظيف الوجه مرتين يوميًا بغسول مناسب لنوع البشرة من أهم الخطوات، إذ يزيل الزيوت الزائدة والأوساخ التي تجعل المسام تبدو أكبر.

2- استخدام منتجات تحتوي على حمض الساليسيليك يساعد حمض الساليسيليك على تنظيف المسام من الداخل وإذابة الدهون المتراكمة، ما يقلل من ظهورها، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة.

3- إدخال الريتينول في الروتين الليلي يحفز الريتينول إنتاج الكولاجين ويجدد خلايا البشرة، مما يحسن ملمس الجلد ويقلل من مظهر المسام مع الاستخدام المنتظم، مع ضرورة استخدامه تدريجيًا وتحت إشراف طبي عند الحاجة.

4- التقشير الكيميائي اللطيف يساعد التقشير مرة أو مرتين أسبوعيًا بأحماض مثل الجليكوليك أو اللاكتيك على إزالة الخلايا الميتة ومنع انسداد المسام.

5- الترطيب اليومي ترطيب البشرة خطوة أساسية حتى للبشرة الدهنية، لأن الجفاف قد يدفع الجلد لإنتاج المزيد من الزيوت، ما يزيد من وضوح المسام.

6- استخدام واقي الشمس التعرض المستمر للشمس يقلل من الكولاجين والإيلاستين، ما يجعل المسام تبدو أكبر، لذلك ينصح باستخدام واقٍ للشمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 يوميًا.

7- ماسكات الطين تساعد أقنعة الطين على امتصاص الدهون الزائدة وتنظيف المسام بعمق، ويمكن استخدامها مرة أسبوعيًا.

8- العلاجات التجميلية في الحالات التي لا تستجيب للعناية المنزلية، قد يوصي طبيب الجلدية بإجراءات مثل الليزر الجزئي (Fractional Laser)، أو الميكرونيدلينج، أو التقشير الكيميائي الطبي، وهي علاجات تساعد على تحفيز الكولاجين وتحسين مظهر المسام.

ويؤكد أطباء الجلدية أن النتائج تحتاج إلى الاستمرار في العناية اليومية، لأن المسام لا تختفي بشكل دائم، لكن يمكن تقليل مظهرها والحفاظ على بشرة أكثر نعومة ونضارة مع الروتين المناسب.

المصدر mayo clinic 

المسام الواسعة مسام واسعة علاج المسام الواسعة حلول للتخلص من المسام الواسعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

وزير التربية والتعليم

التعليم تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بالدرجة كاملة

ترشيحاتنا

حادث أتوبيس كنيسة ميت خاقان

بعد حادث أتوبيس كنيسة ميت خاقان.. خروج جميع المصابين عدا حالة واحدة

رئيس الوزراء

بـ9.4 مليار جنيه ..عمومية القابضة للسياحة والفنادق تعتمد موازنة 26/27

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أخميم في سوهاج

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد