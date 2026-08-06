طرق علاج والتخلّص من المسام الواسعة بالبشرة .. خطوات فعّالة لبشرة أكثر نعومة

تعاني الكثير من النساء والرجال من مشكلة المسام الواسعة، خاصة في منطقة الأنف والخدين والجبهة، وهي من أكثر مشكلات البشرة شيوعًا. ورغم أنه لا يمكن إغلاق المسام نهائيًا لأنها جزء طبيعي من الجلد، فإن العناية الصحيحة تساعد على تقليل مظهرها بشكل ملحوظ.

1- تنظيف البشرة بانتظام يعد تنظيف الوجه مرتين يوميًا بغسول مناسب لنوع البشرة من أهم الخطوات، إذ يزيل الزيوت الزائدة والأوساخ التي تجعل المسام تبدو أكبر.

2- استخدام منتجات تحتوي على حمض الساليسيليك يساعد حمض الساليسيليك على تنظيف المسام من الداخل وإذابة الدهون المتراكمة، ما يقلل من ظهورها، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة.

3- إدخال الريتينول في الروتين الليلي يحفز الريتينول إنتاج الكولاجين ويجدد خلايا البشرة، مما يحسن ملمس الجلد ويقلل من مظهر المسام مع الاستخدام المنتظم، مع ضرورة استخدامه تدريجيًا وتحت إشراف طبي عند الحاجة.

4- التقشير الكيميائي اللطيف يساعد التقشير مرة أو مرتين أسبوعيًا بأحماض مثل الجليكوليك أو اللاكتيك على إزالة الخلايا الميتة ومنع انسداد المسام.

5- الترطيب اليومي ترطيب البشرة خطوة أساسية حتى للبشرة الدهنية، لأن الجفاف قد يدفع الجلد لإنتاج المزيد من الزيوت، ما يزيد من وضوح المسام.

6- استخدام واقي الشمس التعرض المستمر للشمس يقلل من الكولاجين والإيلاستين، ما يجعل المسام تبدو أكبر، لذلك ينصح باستخدام واقٍ للشمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 يوميًا.

7- ماسكات الطين تساعد أقنعة الطين على امتصاص الدهون الزائدة وتنظيف المسام بعمق، ويمكن استخدامها مرة أسبوعيًا.

8- العلاجات التجميلية في الحالات التي لا تستجيب للعناية المنزلية، قد يوصي طبيب الجلدية بإجراءات مثل الليزر الجزئي (Fractional Laser)، أو الميكرونيدلينج، أو التقشير الكيميائي الطبي، وهي علاجات تساعد على تحفيز الكولاجين وتحسين مظهر المسام.

ويؤكد أطباء الجلدية أن النتائج تحتاج إلى الاستمرار في العناية اليومية، لأن المسام لا تختفي بشكل دائم، لكن يمكن تقليل مظهرها والحفاظ على بشرة أكثر نعومة ونضارة مع الروتين المناسب.

المصدر mayo clinic