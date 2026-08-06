محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس تطوير بوابة دهب.. ويعلن خطة للارتقاء بالمدينة





وضع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، حجر أساس مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة وإنارة مدخل مدينة دهب، بداية من الكمين وحتى مدخل القرى السياحية، بطول 6 كيلومترات، في إطار خطة الدولة لتطوير المدن السياحية، والارتقاء بالبنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، واللواء عماد فاروق، رئيس مدينة دهب، والمهندس شريف عبد المنعم، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بجهاز التعمير، وممثلي الشركة المنفذة، والنائب موسى فراج، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب مشايخ وعواقل مدينة دهب وممثلي السكان المحليين.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المشروع يتضمن تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة دهب بطول 6 كيلومترات، وبعرض 9 أمتار لكل اتجاه، وإنشاء جزيرة وسطى بعرض 3 أمتار، إلى جانب أعمال الرصف والإنارة، بما يسهم في تحسين الصورة الحضارية للمدينة، ورفع كفاءة الحركة المرورية، وتوفير مدخل يليق بمكانة دهب باعتبارها إحدى أهم المدن والمقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

وعقب وضع حجر الأساس، عقد محافظ جنوب سيناء مؤتمرًا بمدينة دهب، استعرض خلاله خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المدينة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تطوير شبكات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الدولة تولي مدينة دهب اهتمامًا كبيرًا، لما تتمتع به من مقومات سياحية وبيئية فريدة، مشيرًا إلى وجود اعتمادات مالية لدعم مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب تطوير محطة معالجة الصرف الصحي واستكمال عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة.

وأضاف أن هذه المشروعات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يتناسب مع مكانة دهب السياحية وما تتمتع به من مقومات طبيعية وبيئية متميزة.

وأشار المحافظ إلى أن خطة تطوير دهب لا تقتصر على البنية الأساسية، وإنما تمتد لتشمل تطوير المناطق السياحية والمقاصد الطبيعية، وفي مقدمتها منطقة «البلو هول»، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بما يحافظ على قيمتها البيئية والسياحية العالمية.

وأوضح أن تطوير منطقة «البلو هول» يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين من مختلف الجنسيات، وتنظيم الأنشطة والخدمات بها وفق ضوابط تضمن الحفاظ على طبيعتها الفريدة والبيئة البحرية، مع مراعاة مصالح العاملين والسكان المحليين وعدم الإضرار بمصادر رزقهم.

وشدد محافظ جنوب سيناء على أن أعمال التطوير تتم وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دهب كوجهة سياحية عالمية، مع الحفاظ على البيئة، ودعم مشاركة السكان في جهود التنمية.

ووجه المحافظ الشكر لأهالي مدينة دهب ومشايخ وعواقل المدينة على تعاونهم ودعمهم المستمر لجهود الدولة والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح خطط التطوير وتحقيق أهدافها.

من جانبهم، أعرب مشايخ وعواقل وأهالي مدينة دهب عن تقديرهم للقيادة السياسية ومحافظ جنوب سيناء والأجهزة التنفيذية، مشيدين بالمشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المدينة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة، ودعم القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.