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عايزة حقي.. نيجار محمد تستغيث بوزارة الداخلية بعد تعرضها لواقعة نصب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عايزة حقي.. نيجار محمد تستغيث بوزارة الداخلية بعد تعرضها لواقعة نصب

نيجار محمد
نيجار محمد
باسنتي ناجي

نشرت الفنانة نيجار محمد مقطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت خلاله استغاثة إلى وزارة الداخلية، مطالبة بالتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شخص قالت إنه تعرض لها بالنصب وحصل منها على أموال.

نيجار محمد 

وقالت نيجار محمد، خلال الفيديو، إنها تقدمت ببلاغات بشأن الواقعة، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبة في الوصول إلى المشكو في حقه ومتابعة الإجراءات القانونية، مطالبة الجهات المختصة بمساعدتها في استرداد حقها.

وأضافت الفنانة أن أشخاصاً آخرين تواصلوا معها بعد نشر فيديو سابق، وأرسلوا لها مستندات قالوا إنها تتعلق بوقائع أخرى مشابهة، مشيرة إلى أن الأمر – بحسب روايتها – لم يقتصر عليها وحدها.

وطالبت نيجار محمد وزارة الداخلية والجهات المختصة بفحص البلاغات والمستندات التي بحوزتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحة ما ورد في شكواها، مؤكدة تمسكها بحقها في استرداد أموالها ومحاسبة المسؤول وفقاً للقانون.

نيجار محمد نجوم الفن الفنانه تيجار

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