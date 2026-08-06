بعد طرح البوستر .. كل ما تريد معرفته عن فيلم The Dog Stars

طرحت الشركة المنتجة The Dog Stars من إخراج ريدلي سكوت، البوستر التشويقي الاول للعمل.

الفيلم بطولة جاكوب إلوردي و جوش برولين و مارغريت كوالي.



تدور أحداث الفيلم بعد نهاية العالم عندما يقضي فيروس على البشرية يبدأ ناجي بمواجهة العصابات المتجولة.

الفيلم يُعرض في صالات السينما بتاريخ 28 أغسطس الجاري.

تفاصيل الفيلم:

وتدور أحداث الفيلم في عالم دمره وباء قاتل قضى على معظم سكان الأرض، حيث يعيش الطيار المدني هيج في عزلة، قبل أن تقوده إشارة راديو غامضة إلى رحلة محفوفة بالمخاطر بحثًا عن ناجين آخرين، لتصبح الروابط الإنسانية والأمل في بداية جديدة محور الأحداث.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم جاكوب إلوردي، وجوش برولين، ومارجريت كوالي، وهو مقتبس عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب بيتر هيلر.