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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بملامح جذابة.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة ولافتة استعرضت فيها جمال ملامحها.

ميرنا نور الدين 

واعتمدت ميرنا في ظهورها الأخير على مكياج هادئ برزت فيه نظرة عينيها مع تسريحة شعر مرفوقة بغرة منسدلة على جانبي الوجه، إضافة إلى عقد رقيق أضفى لمسة من الأناقة، مستعينة بأغنية "شفت كلام" لمروان بابلو وليجي سي كخلفية للصورة أثناء التقاطها سيلفي أمام المرآة.

وتستمر الفنانة الشابة في جذب أنظار المتابعين ومحبيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحرص دائماً على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها وأنشطتها اليومية التي تحظى بتفاعل واسع وإشادات كبيرة بأناقتها.

ميرنا نور الدين نجوم الفن الفنانة ميرنا

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