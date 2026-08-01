إطلالة جرئية وجذابة.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام| صور

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صوراً جديدة عبر خاصية "القصص القصيرة" ، خطفت بها الأنظار برقيّها وحسها العالي في اختيار الأزياء.

ميرنا نور الدين

جاءت إطلالة ميرنا متناسقة تجمع بين البساطة والجرأة؛ حيث أطلت بـ "توب" أسود بسيط بدون أكمام نسَّقته بروعة مع بنطال بطبعة الفهد الشهيرة، وأكملت لمساتها الجمالية بمكياج ناعم يعتمد على الألوان الترابية التي أبرزت ملامحها الدافئة، مع أقراط ذهبية بارزة وساعة يد أنيقة، حرصت بعدها على إضفاء طابع شبابي على المنشورات بإضافة مقاطع من أغنيتي "جريئة أوي" للفنان تووليت و"الحب الكبير".

يُذكر أن الفنانة ميرنا نور الدين تحرص دائماً على مشاركة أحدث إطلالاتها ويومياتها مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحظى عادةً بتفاعل واسع وإشادات كبيرة من محبيها.