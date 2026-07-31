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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالجمبسوت.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا محمود

حرصت الفنانة ميرنا نورالدين  على مشاركة متابعيها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والڤيديوهات إنستجرام.


وتألقت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة لافتة مرتدية جمبسوت باللون الأسود، لتكشف عن جمالها وأناقتها .

آخر أعمال ميرنا نور الدين

آخر أعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل “فهد البطل”، بطولة أحمد العوضي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

ودارت أحداثه حول فهد الذي يعمل حِرَفيًا بمصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته (كناريا)، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.

ميرنا نور الدين اطلالات ميرنا نور الدين أعمال ميرنا نور الدين صور ميرنا نور الدين

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