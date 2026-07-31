بالجمبسوت.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار

حرصت الفنانة ميرنا نورالدين على مشاركة متابعيها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والڤيديوهات إنستجرام.



وتألقت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة لافتة مرتدية جمبسوت باللون الأسود، لتكشف عن جمالها وأناقتها .

آخر أعمال ميرنا نور الدين

آخر أعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل “فهد البطل”، بطولة أحمد العوضي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

ودارت أحداثه حول فهد الذي يعمل حِرَفيًا بمصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته (كناريا)، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.