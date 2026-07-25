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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نورتي الدنيا يا عسل.. كرم الشعراني وميرنا عبد الحي يحتفلان بميلاد طفلتهما

كرم الشعراني وميرنا عبد الحي يحتفلان بميلاد طفلتهما الأولى "عسل".. ورسالة مؤثرة تخطف القلوب
كرم الشعراني وميرنا عبد الحي يحتفلان بميلاد طفلتهما الأولى "عسل".. ورسالة مؤثرة تخطف القلوب
أوركيد سامي

احتفل الفنان السوري كرم الشعراني وزوجته الفنانة ميرنا عبد الحي باستقبال طفلتهما الأولى، في مناسبة عائلية مميزة شاركا تفاصيلها مع جمهورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من السعادة الكبيرة والتفاعل الواسع من محبيهما وزملائهما في الوسط الفني.

وأعلن كرم الشعراني خبر ولادة طفلته من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، نشر فيه مقطع فيديو وثّق اللحظات الأولى بعد الولادة، وظهرت خلاله ميرنا عبد الحي وهي تحتضن مولودتهما التي أطلقا عليها اسم "عسل"، في مشهد مليء بالمشاعر والفرحة.

وأرفق الشعراني الفيديو برسالة مؤثرة عبّر فيها عن امتنانه لله وسعادته بهذه اللحظة، وكتب: "ألف الحمد لله على سلامتك أم عسل نبض القلب.. عسل كرم الشعراني، نورتي الدنيا يا بابا.. ألف حمد وشكر إلك يا رب على الصحة والخلقة التامة"، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وفور إعلان الخبر، انهالت التهاني على الثنائي من عدد كبير من نجوم الدراما السورية، حيث حرص كل من حلا رجب، وصفاء سلطان، ومهيار خضور، ويزن خليل، ولورا أبو أسعد، إلى جانب عدد من الفنانين والأصدقاء، على تقديم التهاني والدعوات للمولودة بالصحة والسعادة، وللأسرة بدوام الاستقرار والفرح.

كما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، وامتلأت التعليقات برسائل التهنئة والتبريكات، مع أمنيات بأن تنعم الطفلة "عسل" بحياة مليئة بالخير، وأن تعيش الأسرة أجمل لحظاتها مع فردها الجديد.

وكان كرم الشعراني وميرنا عبد الحي قد احتفلا بزفافهما عام 2024 في حفل شهد حضور نخبة من نجوم الدراما السورية، من بينهم رشا شربتجي، وإبراهيم الشيخ، ورامز الأسود، ونادين تحسين بيك، ومحمد حداقي، ويزن خليل، وحلا رجب، وصفاء سلطان، وروعة السعدي، ومصطفى المصطفى، إضافة إلى عدد من الأصدقاء والمقربين.

ومنذ زواجهما، يحرص الثنائي على مشاركة متابعيهما بأبرز محطاتهما الشخصية والعائلية، سواء من خلال الصور أو مقاطع الفيديو، قبل أن يتوجا رحلتهما معًا اليوم باستقبال طفلتهما الأولى "عسل"، التي سرعان ما أصبحت حديث الجمهور منذ اللحظات الأولى للإعلان عن ولادتها، في واحدة من أكثر الأخبار السعيدة التي لاقت اهتمامًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.


https://www.instagram.com/reel/DbJaLx2onsT/?igsh=MWM5c2tlbnRxOW9tbw==

كرم الشعراني وميرنا عبد الحي اخبار الفن نجوم الفن

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