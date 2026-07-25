أمير هشام: لم أشكك في ذمم مسئولي الزمالك.. وسياسة الترهيب لن تُخيفني

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه لم يُشكك مطلقًا في الذمة المالية لمسئولي نادي الزمالك، مؤكدًا احترامه وتقديره لكيان وجماهير القلعة البيضاء، مشددًا على أنه يُمارس فقط دوره الإعلامي بشفافية ومصداقية كاملة، وشكوى النادي الأبيض ضده أمر غريب للغاية ويعلم من ويقف وراء ذلك.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الترهيب والتخويف لا يفرق معي، وأنا أعمل باحترافية شديدة، وأهتم جدًا بعملي جدًا، ولم أشكك مطلقًا في الذمة المالية وكلامي كان بعيدًا تمامًا عن أي أزمة.

وأضاف أمير هشام: تحدثت فقط بالأمس عن لائحة التراخيص الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة أن الزمالك لديه أزمات يعمل على حلها، والنادي الأهلي يترقب وينتظر ذلك، لذلك شرحنا كل التفاصيل.

وواصل: قولنا أنه طبقا للائحة مؤسسات الدولة لها ديون عند نادي الزمالك، والطبيعي أن يتم إظهار كافة الأوراق للجنة التراخيص، وكذلك تحدثنا عن ميزانية الزمالك وأن تكون معتمدة من الجمعية العمومية وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تسأل لجنة التراخيص عن مصدر الأموال طبقا للائحة، وأي نوع من أنواع الترهيب لن يفرق معنا، مع احترامنا وتقديرنا لنادي الزمالك ومسئوليه.

وتابع: تحدثت فقط وفقا لبنود لائحة لجنة التراخيص بالكاف، وأمتلك نسخة منها باللغتين العربية والانجليزية، وفي البند 57 الذي كان يتعلق بالميزانية، ولجنة التراخيص بالاتحاد المصري مرجعتيها لجنة التراخيص بالكاف ولا يستطيعون مخالفة ذلك، نحن مع نادي الزمالك وكل الهيئات الرياضية المصرية.

وأوضح أمير هشام: لائحة التراخيص تنص على أن ميزانية الزمالك أو أي نادٍ يجب أن توضح البيانات المالية "الميزانية العمومية، حساب الأرباح والخسائر، وبيان التدفقات النقدية"، وأن يكون هناك مراجعة مالية دقيقة وأن يكون مدقق احساب مستقل، وأن تكون البيانات المالية مدققة.

وشدد على أن ما ذكره لا يُشكك مطلقا في ذمة مسئولي نادي الزمالك، وإنما كان الحديث باللائحة فقط، لأن لجنة التراخيص تسأل في كل الامور المالية، لأن للآسف البعض داخل مجلس الزمالك لا يعرف بعض الأمور، وكان نقوم بإنارة الطريق لهم فقط.

واستأنف حديثه قائلًا: في حلقة أول أمس، تحدثنا وفقا للمادة 61، الخاصة بالضرائب، حيث أشارت تلك المادة أنه يجب على مقدم طلب الترخيص إثبات عدم وجود أي مستحقات متأخرة عليه تجاه السلطات الاجتماعية والضريبية حتى 31 مارس من السنة التي تبدأ فيها مسابقات الأندية الإفريقية. مشيرًا إلى أنا لمستحقات تخص الجهات الاجتماعية والضريبية الخاصة بالدولة، نتيجة الالتزامات التعاقدية أو القانونية فيما يتعلق بجميع الأفراد العاملين.

وأتم: لجنة التراخيص بالاتحاد المصري تنفذ كافة اللوائح والبنود الخاصة بالكاف، ومع احترامنا لجماهير ولمسئولي نادي الزمالك، هذا ما تحدثنا عنه، وسياسة الترهيب لن تفرق معي على الإطلاق، لأننا نعمل بشكل احترافي، ولا يفرق معنا أي هجوم أو نقد، لكن التجاوز غير مقبول، وسأقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ولن أتراجع في موقفي.