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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة عودة أحمد حجازي لـ الأهلي.. ما موقف المدافع الدولي حاليا؟

حجازي
حجازي
يارا أمين

تجدد الحديث خلال الساعات الماضية حول إمكانية عودة أحمد حجازي إلى صفوف الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن اقتراب رحيله عن نادي نيوم مع نهاية عقده.

وكشف الإعلامي كريم رمزي أن اسم أحمد حجازي طُرح ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم دفاع الأهلي في صفقة انتقال حر، مشيرًا إلى أن اللاعب تلقى، عبر وسطاء، استفسارًا بشأن إمكانية الانضمام للفريق بعقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد باتفاق الطرفين.

وأوضح أن أحمد حجازي لم يمنح الوسطاء أي رد حتى الآن، كما لم يحدث أي تواصل رسمي بين الأهلي واللاعب لحسم الملف.

وأضاف أن فرص انتقال المدافع الدولي إلى الأهلي خلال الموسم المقبل تظل قائمة، خاصة إذا حصلت الصفقة على موافقة المدير الفني الحسين عموتة.

ويواصل الأهلي دراسة خياراته لتدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار سعيه لتجهيز الفريق بأفضل العناصر قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي يشهد ارتباطات محلية وقارية عديدة

أحمد حجازي الأهلي نادي نيوم كريم رمزي الحسين عموتة

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