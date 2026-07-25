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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي : انعدام الأمن بمضيق هرمز والمنطقة سببه انتهاك أمريكا لتعهداتها

عراقجي
عراقجي
محمود نوفل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن انعدام الأمن بمضيق هرمز والمنطقة سببه انتهاك أمريكا لتعهداتها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع عراقي مع نظيره الصيني  ؛ حيث استعراض الوزيران تداعيات انتهاك أمريكا لبنود تفاهم إنهاء الحرب.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية ؛ فقد بحث  الطرفان  قضايا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والموضوعات على جدول أعمال المنظمة

كما أدان عراقجي  خلال لقائه نظيره الصيني الهجمات الأمريكية الوحشية على البنى التحتية الحيوية في إيران وارتكاب جرائم حرب

 و أكد خلال لقائه نظيره الصيني عزم إيران على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي.

 وفي سياق أخر ؛  أعرب الوزير الروسي لنظيره القرغيزستاني عن تقديره للموقف الحازم لمجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي في إدانة العدوان العسكري على إيران.

إيران الصين مضيق هرمز عباس عراقجي منظمة شنغهاي

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