إصلاح كسر بخط المياه بمنطقة الشهابية في بدمياط



تابع الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، أعمال إصلاح كسر بخط المياه قطر 4 بوصة بمنطقة الشهابية، والذي نتج عن تنفيذ أعمال إصلاح أحد كابلات الكهرباء بالمنطقة.

واطمأن "المحافظ" على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، حيث تم الدفع بالفرق الفنية والمعدات لإنهاء الأعمال في أقل وقت ممكن و إعادة الخط إلى حالته التشغيلية وانتظام الخدمة بصورة طبيعية، وأيضًا تنفيذ أعمال إصلاح كابل الكهرباء حيث تمت الأعمال من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى و قطاع الكهرباء.

وأكد "محافظ دمياط" على أهمية التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة لأعمال المرافق المختلفة، بما يسهم في تلافى حدوث أية أعطال ، والحفاظ على كفاءة شبكات المرافق، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.

جاء ذلك بحضور المهندس إيهاب البغدادي رئيس قطاع كهرباء دمياط و ممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.