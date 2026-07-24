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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات بطولة الشطرنج بمكتبة مصر العامة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

تفقد  الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، اليوم، فعاليات بطولة الشطرنج حرب الرقعة بنظام سويسرى التي تُقام بمقر مكتبة مصر العامة بدمياط بالشراكة مع اتحاد طلاب تحيا مصر وشركة Traveller Tweet للخدمات الرياضية وتحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج وذلك في إطار المبادرة التى أطلقتها وزيرة  التنمية المحلية والبيئة “ أنا متعلم مدى الحياة ” بحضور الدكتور حسام أبو سالم مدير مديرية الشباب والرياضة والمهندسة رحاب اللفات مدير مكتبة مصر العامة وممثلى الجهات المشاركة والقائمين على تنظيم البطولة ، حيث تضمنت البطولة قاعات للفئات العمرية تحت سن ١٢ عاما وتحت سن ١٨ عاما وقاعة مفتوحة لمختلف الاعمار.

وأكد محافظ دمياط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة الثقافية والرياضية التي تسهم في تنمية قدرات النشء والشباب، مشيرًا إلى أن رياضة الشطرنج تعد من الرياضات الذهنية التي تنمي مهارات التفكير والتحليل والإبداع، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار واتخاذ القرار.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة بدمياط واتحاد طلاب تحيا مصر والجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف اكتشاف ورعاية المواهب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، مثمنًا جهود جميع الجهات المشاركة في تنظيم البطولة، ومتمنيًا التوفيق لجميع المتسابقين.

وتفقد المحافظ جانبًا من منافسات البطولة، وحرص على الحديث مع المشاركين، مشجعًا إياهم على مواصلة الاجتهاد وتنمية مهاراتهم، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم الدعم لكافة المبادرات والأنشطة التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية قدراته.

فيما تسلم الدكتور حسام الدين فوزى درعاً تذكارية من اتحاد طلاب تحيا مصر تقديرًا لدعمه البالغ للبطولة وكافة الفعاليات الشبابية والرياضية.

دمياط محافظ دمياط الشطرنج المكتبه

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