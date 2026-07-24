ماجي جيلينهال ترأس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي.. وكوثر بن هنية عضوة

تترأس النجمة والمخرجة الأمريكية ماجي جيلينهال لجنة التحكيم الدولية للمسابقة الرسمية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والتي تتولى منح جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم وسائر الجوائز الرئيسية.



وتضم اللجنة في عضويتها المخرجة وكاتبة السيناريو التونسية كوثر بن هنية، والمؤلف الموسيقي والفنان البريطاني دانيال بلومبرغ، والباحث الإيطالي فرانشيسكو كاسيتي، والمخرج الفرنسي كزافييه جانولي، والمخرجة الأفغانية شهربانو سادات، والمخرج والمنتج جوني تو من هونج كونج.



ويمنح حضور بن هنية في اللجنة المشاركة العربية بُعدًا يتجاوز عرض الأفلام إلى الإسهام المباشر في تقييم أبرز أعمال الدورة، بعدما رسخت المخرجة التونسية مكانتها كواحدة من أبرز أصوات السينما المعاصرة، من خلال أعمال تمزج بين الوثائقي والروائي وتتناول قضايا السلطة والعدالة والضعف الإنساني، أبرزها "الرجل الذي باع ظهره" و"بنات ألفة" و"صوت هند رجب".