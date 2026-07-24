ضمن فعاليات القومي للمسرح l عرض متولي وشفيقة الأحد المقبل

يعرض المهرجان القومي للمسرح، د مسرحية متولي وشفيقة، يوم الأحد المقبل.

مسرحية متولي وشفيقة من المقرر عرضها علي مسرح الطليعة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

مسرحية متولي وشفيقة من بطولة والفنانة الشابة يسرا المنسي في دور "شفيقة"، وتأليف: محمد علي ابراهيم وإخراج: امير اليماني.

قدّمت مسرحية متولي وشفيقة تجربة فنية مميزة، تعتمد على الإبهار منذ بدايتها وحتى نهايتها، حيث استطاعت أن تجمع بين الطابع التراثي والطرح المعاصر في معالجة درامية جديدة تحمل روحًا شعبية قريبة من الجمهور.

اعتمد العرض على إعادة تقديم الحكاية الشعبية الشهيرة التي سبق تقديمها على الشاشة من قبل، ولكن برؤية إخراجية حديثة، مزجت بين الغناء والاستعراض والتمثيل الدرامي، ما أضفى على العمل حالة من الحيوية والتنوع البصري على خشبة المسرح.