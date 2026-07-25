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وصلة مزاح بين جوزيف عطية وبيرلا حرب تشعل التكهنات بمهرجان أعياد بيروت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وصلة مزاح بين جوزيف عطية وبيرلا حرب تشعل التكهنات بمهرجان أعياد بيروت

وصلة مزاح بين جوزيف عطية وبيرلا حرب تشعل التكهنات في مهرجان أعياد بيروت
وصلة مزاح بين جوزيف عطية وبيرلا حرب تشعل التكهنات في مهرجان أعياد بيروت
أوركيد سامي

خطف الفنان اللبناني جوزيف عطية وملكة جمال لبنان 2025 بيرلا حرب الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان أعياد بيروت، بعدما جمعتهما لقطة عفوية على المسرح أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحفل الذي أحياه جوزيف عطية على الواجهة البحرية في أنطلياس – النقاش، وجه حديثًا مازحًا إلى بيرلا حرب، التي كانت بين الحضور، قائلًا: "صارلي زمان ما شفتك.. شي ساعتين"، لتقابل المزحة بابتسامة، وسط ضحكات وتصفيق الحاضرين.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معه عدد كبير من المتابعين، الذين اعتبروا أن الموقف عفوي وطريف، بينما أعاد آخرون فتح باب التكهنات حول طبيعة العلاقة التي تجمع بين جوزيف عطية وبيرلا حرب، في ظل ظهورهما المتكرر في عدد من المناسبات.

ولم يقتصر تفاعل بيرلا حرب على هذه اللقطة فقط، إذ ظهرت في أكثر من مشهد وهي ترقص بحماس وتردد كلمات الأغاني التي قدمها جوزيف عطية، في أجواء حماسية عكست استمتاعها بالحفل، وهو ما لفت أنظار الجمهور وعدسات المصورين.

وقدم جوزيف عطية خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور، وسط أجواء غنائية مميزة، ليواصل نجاحه في واحدة من أبرز السهرات الفنية التي يشهدها موسم الصيف في لبنان.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان أعياد بيروت، الذي انطلق هذا العام وسط حضور جماهيري كبير، وافتتحت فعالياته الفنانة اللبنانية عبير نعمة، في أمسية شهدت إقبالًا واسعًا من محبيها.

ويواصل المهرجان استضافة نخبة من نجوم الغناء في لبنان والعالم العربي، حيث يستعد الفنان مروان خوري لإحياء حفله يوم 26 يوليو، فيما تلتقي النجمة إليسا جمهورها يوم 28 يوليو، ضمن سلسلة من الحفلات التي تشهد مشاركة أبرز الأسماء على الساحة الفنية.


 

جوزيف عطية اخبار الفن نجوم الفن

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