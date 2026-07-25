تنطلق السبت المرحلة الثالثة من فترة إعداد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري للموسم الكروي الجديد وذلك من خلال معسكر مغلق يقام بمدينة الاسماعيلية ويستمر لنحو أسبوعين استعدادًا لانطلاق مباريات دوري نايل والتي من المرجح أن تبدأ خلال الأسبوع الأخير من أغسطس المقبل على أقصى تقدير.



المصري يبدأ غدا بالإسماعيلية المرحلة الثالثة من فترة إعداده للموسم الجديد.

هذا وقد بدأ جهاز الكرة بالفريق الأول بقيادة الكابتن سيف داود والجهاز الإداري للفريق بقيادة الكابتن محمود جابر التواصل مع عدد من الأندية لإقامة ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى خلال فترة المعسكر.



كان فريق المصري قد بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع فترة إعداده للموسم الجديد ، حيث استضافت الأكاديمية البحرية ببورفؤاد المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي استمرت لنحو عشرة أيام ، قبل أن يتوجه الفريق للقاهرة لبدء المرحلة الثانية من خلال الانتظام في معسكر مغلق استمر لنحو أسبوع.