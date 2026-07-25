قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتوجه نداء للجميع
تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك الآن
حرائق الغابات تجاوزت مساحة باريس.. ماكرون يستغيث والاتحاد الأوربي يجيب
تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة
ما حكم استعمال «البِشْعَة» كطريقة من طرق الإثبات؟ .. دار الإفتاء تحسم الجدل
برلماني: قيم ثورة 23 يوليو تقود نهضة الجمهورية الجديدة
طريقة عمل عيش الشعير.. وصفة صحية بخطوات سهلة ونتيجة ناجحة
رسميًا.. سكالوني مستمر في قيادة منتخب الأرجنتين
نادين نسيب نجيم: الخيانة قرار وليست غلطة.. والانفصال غيّر حياتي بالكامل
تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟
مساس بسيادة الدولة.. تونس تستدعي السفير الفرنسي لديها لهذا السبب
الاتحاد السكندري يوقف أحمد ساري 6 أشهر بعد أزمة مكاري يونان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يبدأ غدا بالإسماعيلية المرحلة الثالثة من فترة إعداده للموسم الجديد.

المصري يبدأ غدا بالإسماعيلية المرحلة الثالثة من فترة إعداده للموسم الجديد.
المصري يبدأ غدا بالإسماعيلية المرحلة الثالثة من فترة إعداده للموسم الجديد.
محمد الغزاوى

تنطلق  السبت المرحلة الثالثة من فترة إعداد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري للموسم الكروي الجديد وذلك من خلال معسكر مغلق يقام بمدينة الاسماعيلية ويستمر لنحو أسبوعين استعدادًا لانطلاق مباريات دوري نايل والتي من المرجح أن تبدأ خلال الأسبوع الأخير من أغسطس المقبل على أقصى تقدير.
 

المصري يبدأ غدا بالإسماعيلية المرحلة الثالثة من فترة إعداده للموسم الجديد.

هذا وقد بدأ جهاز الكرة بالفريق الأول بقيادة الكابتن سيف داود والجهاز الإداري للفريق بقيادة الكابتن محمود جابر التواصل مع عدد من الأندية لإقامة ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى خلال فترة المعسكر.


كان فريق المصري قد بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع فترة إعداده للموسم الجديد  ، حيث استضافت الأكاديمية البحرية ببورفؤاد المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي استمرت لنحو عشرة أيام ، قبل أن يتوجه الفريق للقاهرة لبدء المرحلة الثانية من خلال الانتظام في معسكر مغلق استمر لنحو أسبوع.

المصري النادى المصري الإسماعيلية الاكاديمية البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

ترشيحاتنا

معرض بورسعيد للكتاب

إقبال جماهيري على معرض بورسعيد للكتاب .. وزوار يتسابقون لاقتناء الكتب وحضور الفعاليات

غلاف الكتاب

من الثورة الفرنسية إلى ليفي شتراوس .. رحلة عبر تاريخ الفلسفة في أحد أهم إصدارات القومي للترجمة

فعاليات ثقافية وفنية

بالفنون الشعبية .. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ثورة 23 يوليو في شارع الفن بالإسكندرية

بالصور

طريقة عمل عيش الشعير.. وصفة صحية بخطوات سهلة ونتيجة ناجحة

عمل عيش الشعير
عمل عيش الشعير
عمل عيش الشعير

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026.. انفراجة مهنية وقرارات مصيرية

حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026
حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026
حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026

برج الثور حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات نحو النجاح

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026.. أفكار جديدة تعيد ترتيب أولوياتك

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد