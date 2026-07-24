أعلن محمد كمال المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لسيدات كرة القدم قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب في الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 16 أغسطس المقبل.

قائمة منتخب الكرة النسائية المشاركة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب

حراسة المرمى: مها الدمرداش ومها صبرى وفرح سمير.

الدفاع: نورا خالد ونور عبدالواحد السيد وإيمان حسن وسيينا تشارش وندى عماد وكاميليا الحوفي وكريستينا سلامة وحبيبة بكتاش وثريا أشرف.

الوسط: ليلى إدريس وأميرة محمد ودنا كريم ومنة طارق ومهيرة على ومريم الدمرداش وبسكوتة عزت.

الهجوم: نادين غازى وليا خيري وحبيبة عصام وفرح المهدي وياسمين عبد العزيز وسارة عصام وكاميليا أبو يوسف.

واختتم منتخب مصر للكرة النسائية، تدريباته، اليوم الجمعة، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، قبل السفر غداً إلى المغرب، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد المران الأخير وضع الرتوش الأخيرة على استعدادات الفريق للبطولة، وتنفيذ عدد من الوحدات الفنية والتكتيكية.

وركز الجهاز الفني على رفع معدلات الجاهزية البدنية، وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، إلى جانب تطبيق بعض الجمل الخططية وتصحيح الملاحظات الفنية، واتسم التدريب بالجدية والمنافسة القوية بين اللاعبات لحجز مكان في التشكيل الأساسي.

وقال محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، إن الجهاز الفني عمل خلال فترة الإعداد على الوصول باللاعبات إلى أفضل مستوى فني وبدني، قبل انطلاق البطولة، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه، في ظل قوة المنافسة داخل المجموعة.

ووجه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة على توفير الدعم اللازم للمنتخب قبل المشاركة في البطولة.

وأكد ثقته في قدرة اللاعبات على تقديم مستوى يليق بالكرة النسائية المصرية، خلال البطولة، لافتاً إلى أن بعثة المنتخب ستطير إلى الرباط، في التاسعة صباح غد السبت، على أن يخوض المنتخب مرانه الأول، مساء اليوم نفسه، استعداداً للمباراة الأولى أمام زامبيا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب زامبيا، يوم 28 يوليو الحالي، قبل أن يلتقي مالاوي ثم نيجيريا، ضمن منافسات دور المجموعات، حيث يسعى المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية تؤهله إلى الأدوار الإقصائية.

من ناحية أخرى، استقبل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، مهرجان كرة القدم للفتيات، الذي نظمه الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد النرويجي لكرة القدم، في إطار برنامج تطوير كرة القدم النسائية.

ومثّل المهرجان المرحلة التطبيقية لبرنامج تأهيل وتدريب المدربات، بما أتاح لهن تطبيق المهارات والمعارف المكتسبة عمليًا، وأسهم في تعزيز خبراتهن ورفع كفاءتهن الفنية.