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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محدش عمل زيه .. الأنبا بنيامين يتحدث عن دعم الرئيس السيسي للكنائس

الأنبا بنيامين، أستاذ اللاهوت الطقسي ومطران المنوفية وتوابعها
الأنبا بنيامين، أستاذ اللاهوت الطقسي ومطران المنوفية وتوابعها
إسراء صبري

تحدث الأنبا بنيامين، أستاذ اللاهوت الطقسي ومطران المنوفية وتوابعها، عن أوضاع الكنائس في عهد الرئيس السيسي، قائلا: الرئيس السيسي أعطى تعليمات للمحافظين ببناء الكنائس في حالة الحاجة لها.

واضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، لدينا 110 قاعة للصلاة، ونعمل الآن في إنشاء 18 قاعة وكنيسة، متابعا: الرئيس السيسي اهتم بوجود كنيسة ومسجد في كل مكان وكل مدينة.

واسترسل: الرئيس السيسي له فكر رائع ويدعم توفير وتطوير الكنائس، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس في عام 2014 للكاتدرائية في عيد الميلاد كان مفاجئ.

وأكمل:" محدش عمل زي الرئيس السيسي قبل كدا وأنه يتواجد معنا في العيد أمر رائع ويقدم مبادرات لم تحدث من قبل".

الأنبا بنيامين المنوفية مطران المنوفية السيسي الرئيس السيسي

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