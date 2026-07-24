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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : الإيرانيون باتوا يظهرون جدية كبيرة في المحادثات

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجانب الإيراني بات يظهر «جدية كبيرة» في المحادثات الجارية، في تصريحات قد تعكس وجود مؤشرات على تحرك دبلوماسي يهدف إلى خفض حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وأضاف ترامب أن الإيرانيين أصبحوا أكثر جدية في التعامل مع المسار التفاوضي، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المحادثات أو القضايا التي يجري بحثها بين الجانبين.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع، في وقت تترقب فيه العواصم الدولية أي مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تفاهمات تهدئ الأوضاع.

ويُنظر إلى تصريحات ترامب باعتبارها إشارة إلى احتمال وجود تقدم في الاتصالات بين واشنطن وطهران، خصوصًا في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع المزيد من التصعيد.

وتواجه أي مفاوضات بين البلدين ملفات شائكة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، فضلًا عن القضايا الأمنية والإقليمية، وهي ملفات لطالما شكلت نقاط خلاف رئيسية بين الجانبين.

ويأتي حديث ترامب عن «الجدية الكبيرة» التي يبديها الإيرانيون في المحادثات بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية متصاعدة في المنطقة، ما يضع المسار الدبلوماسي أمام اختبار صعب، في ظل استمرار المخاوف من أن تؤدي أي تطورات ميدانية إلى عرقلة الجهود السياسية.

وتترقب الأسواق الدولية والعواصم المعنية نتائج المحادثات، خاصة في ظل التأثير المباشر للتوترات بين واشنطن وطهران على أسعار النفط وحركة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة.

ويحقق نجاح المحادثات تقدم ملموس أمام خفض التصعيد وتحسين العلاقات بين الطرفين، بينما قد يؤدي فشلها إلى تجدد التوتر وعودة التصعيد العسكري.

وتبقى تصريحات ترامب، في انتظار مزيد من التفاصيل الرسمية، مؤشرًا على أن المسار التفاوضي لا يزال مفتوحًا، وأن هناك فرصة للتوصل إلى تفاهمات، رغم استمرار الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة وإيران.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران تحرك دبلوماسي واشنطن وطهران

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