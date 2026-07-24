الأنبا بنيامين يروي موقفًا خلال أحداث رابعة : 30 شابًا مسلمًا وقفوا لحماية المطرانية

روى الأنبا بنيامين، أستاذ اللاهوت الطقسي ومطران المنوفية وتوابعها، موقفًا وصفه بأنه يجسد روح الوحدة الوطنية بين أبناء المنوفية، وذلك خلال أحداث فض اعتصام رابعة.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إنه فوجئ بوجود نحو 30 شابًا مسلمًا يقفون أمام المطرانية بعد انتشار شائعات عن وجود نية لاستهدافها.

وأضاف أنه سأل الشباب عن سبب وجودهم، فأكدوا أنهم حضروا للدفاع عن المطرانية إذا تعرضت لأي اعتداء، مشيرين إلى أن حماية دور العبادة واجب وطني قبل أي شيء.

وأكد الأنبا بنيامين أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين المسلمين والمسيحيين في المنوفية، ويجسد حالة التماسك المجتمعي التي تتميز بها المحافظة.