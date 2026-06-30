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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حمدي رزق: الرئيس السيسي لم يسعَ إلى منصب.. و"رجل الأقدار" كتاب استثنائي يوثق الحقائق

الكاتب الصحفي حمدي رزق
الكاتب الصحفي حمدي رزق

أكد الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن" يمثل عملًا توثيقيًا استثنائيًا، يجمع بين الشهادات الموثقة والروايات المدعومة بالصوت والصورة، لتقديم قراءة دقيقة لمرحلة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.

وقال رزق، خلال كلمته في حفل تدشين الكتاب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بحق "رجل الأقدار"، موضحًا أنه لم يسعَ إلى منصب أو جاه، وإنما جاءت مسؤوليته في لحظة تاريخية كانت من أصعب اللحظات التي مرت بها الدولة المصرية، خاصة خلال أحداث 30 يونيو.

 شهادة موثقة وأدلة مسجلة

وأضاف أن قيمة الكتاب تبدأ من عنوانه، لكنه يكتسب أهميته الحقيقية من محتواه، إذ إن كل كلمة وردت فيه تستند إلى شهادة موثقة وأدلة مسجلة، بما يعزز من قيمته كمرجع يوثق هذه المرحلة المهمة.

وأشار رزق إلى أن الجزء الأول من الكتاب يتضمن شهادة الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، بينما يضم الجزء الثاني شهادة قداسة البابا تواضروس الثاني، التي قدم خلالها رؤيته لهذه المرحلة، مؤكدًا أن هذه الشهادات تعكس أبعادًا وطنية وإنسانية مهمة، وتبرز قيم المواطنة والتكاتف الوطني التي جسدتها تلك الفترة.

الكاتب الصحفي حمدي رزق حمدي رزق الهيئة الوطنية للصحافة الوطنية للصحافة

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